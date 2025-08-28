Veure els partits del Bisbal en streaming serà ara de pagament
La FEB i LaLiga+ acorden que tots els partits de Segona FEB i la Copa d’Espanya només es veuran per la plataforma per uns 10 € al mes
Els aficionats del Solgironès Bisbal Bàsquet hauran de gratar-se la butxaca si volen veure tots els partits del seu equip, tant a casa com a fora, en streaming. La FEB i LaLiga+ han anunciat un acord pel qual els partits de Segona FEB, la tercera categoria del bàsquet espanyol, i els de la Copa d’Espanya, passen a formar part del catàleg de la plataforma, que també emet en exclusiva la Primera FEB (antiga LEB Or), futbol sala o, en funció del paquet contractat, la 1a RFEF de futbol. Això implica que a partir d’ara caldrà contractar una tarifa mínima per 10’99 euros al mes, malgrat que des de la FEB s’ha insinuat als clubs que els seus abonats podran tenir codis de descompte.
Els partits de Segona Federació es podien veure fins la temporada passada de manera gratuïta a través del canal FEB, en streaming. Les transmissions anaven a càrrec dels clubs, que ara, queden alliberats d’aquesta inversió. El Bisbal disposava de càmeres pròpies. La contractació d’una productora aliena podia tenir un cost de 300 o 400 euros per partit. Amb l’acord amb LaLiga+ la FEB ven que hi haurà una millora del producte a nivell audiovisual, es treu aquesta responsabilitat als clubs, però en contrapartida, hi ha el risc que el seguiment de la competició sigui molt menor. I més tenint en compte que l’ACB canviarà Movistar per DAZN (a falta de fer-se oficial, i de saber-se els nous preus), però que caldrà mantenir la plataforma de Telefònica si un aficionat al bàsquet no es vol perdre l’Eurolliga. Un embolic, i un no parar de pagar.
La decisió de la FEB s’ha rebut a la Bisbal amb «ambivalència» perquè d’una banda, al club ja li va bé no haver de produir els partits com a local que es podien seguir pel canal FEB. Ara bé, com apunta el director esportiu Joan Ferrer, també hi ha el temor que el seguiment «sigui menor». «Ens preocupa i estem a l’expectativa·», afirma el dirigent. El paquet bàsic de LaLiga+ val 10’99 euros i inclou 1a i 2a FEB, la Copa d’Espanya, i d’altres disciplines com el futbol sala, el voleibol o l’Asobal d’handbol. Aquesta temporada passada alguns partits també es van poder veure per LaXarxa, que hi segueix interessada, tot i que de moment no ha rebut resposta de LaLiga+ per saber si podrà seguir oferinr derbis catalans de la categoria.
En l’aspecte esportiu a la Bisbal ja ho tenen tot apunt per l’inici dels entrenaments. Serà el proper dilluns a les 19h al pavelló Vell quan Èric Surís dirigirà la primera sessió preparatòria. A partir d’aquí vindran partits de Copa d’Espanya i Lliga Catalana abans d’obrir la lliga de Segona FEB el 4 d’octubre.
