Sorteig de la Cahmpions: El Barça se cita amb Luis Enrique i Dembélé
El PSG, actual campió, tornarà a Barcelona per enfrontar-se amb l’equip de Flick, que té un còmode full de ruta inicial a Europa.
L’equip de Flick tornarà a Stamford Bridge, ara ja com a favorit per besar la Copa
Marcos López
Tornarà Luis Enrique al Camp Nou. O a Montjuïc. Encara no se sap on es jugarà aquest partit entre els dos equips que van sorprendre el futbol europeu la passada temporada. Tornarà el París SG, l’actual campió, a enfrontar-se amb el Barça de Flick després d’aquella tempestuosa eliminatòria contra l’equip de Xavi, que va fer fora en els quarts de final. I tornarà el Barça a Stamford Bridge, un dels temples d’Iniesta, per enfrontar-se al Chelsea. També se citarà amb el Newcastle, les tres pedres més difícils que va determinar ahir el sorteig de la Lliga de Campions, fet a Mònaco.
A la vora de la Champions, amb aquella doble nit a Montjuïc i Milà en què es va consagrar ja planetàriament Lamine Yamal, es va quedar el Barça contra l’Inter. Plorant per quedar-se a centímetres de jugar una final europea, fita a què no arriba des de Berlín 2015. Fa una dècada ja que el club no fa el petó a aquesta corona europea. Des d’aleshores ha viscut lluny de l’elit, confinat al deshonor d’haver de jugar fins a dos Europa Leagues de manera consecutiva. Ni tan sols "li va arribar", que diria Messi, per aconseguir aquest títol de la segona divisió continental. Va ser l’arribada de Flick el que va donar un impuls espectacular a l’equip, i el va situar en la semifinal, eliminat en la pròrroga després d’encaixar aquell gol d’Acerbi (m. 90+3) que el va portar després, amb el gol de Fratessi, a la perdició.
Dos viatges a Anglaterra
Però el nou format de la Champions, que viu ara la seva segona edició, li va provar de meravella al Barça, transformat en el millor atac del continent, purgant els seus errors defensius (va encaixar set gols amb l’Inter –tres a Barcelona, quatre a Itàlia–) que li van treure en l’últim sospir el bitllet per a Múnic, on l’esperava el PSG de Luis Enrique, que defensa a partir de la segona setmana de setembre la seva condició de campió amb una visita carregada de morbo a Barcelona.
Gairebé quatre mesos de la tragèdia esportiva de San Siro, el Barça ja coneix el seu full de ruta inicial si desitja ser a la final de Budapest, fixat per al dissabte 30 de maig i en una horari inusual. S’abandona la nit i s’entrega la UEFA a l’horari vespertí: es jugarà a les 18.00 al modern Puskás Arena de la capital hongaresa. A l’equip de Flick li ha tocat enfrontar-se en un grup que no és tan dur com el del Madrid o Atlètic. Tornarà a Stamford Bridge per jugar contra el Chelsea, rebrà el PSG a casa seva –allà on jugui-, per on desfilaran l’Eintracht de Frankfurt, l’Olympiakos i el Copenhaguen, mentre fora de Barcelona haurà de visitar el camp de l’Slavia de Praga, el Bruges i el Newcastle, un nou-ric que acaba d’arribar a l’aristocràcia de la Champions. O sigui, dos viatges a Anglaterra, la llar de la Premier.
La promesa de Lamine
Un cop establerta l’hegemonia a Espanya (Lliga, Copa del Rei i Supercopa, carregant-se el Madrid d’Ancelotti), l’equip de Flick orienta la mirada a Europa, un territori de grans desastres en els 10 últims anys. Lamine Yamal és la bandera de l’enorme esperança blaugrana. I tot just caure a Milà, amb les llàgrimes encara deixant les seves empremtes a la cara d’un adolescent (tenia 17 anys; ara ja és major d’edat, amb 18), va deixar anar un missatge poderós. Ningú l’hi va demanar. Va sortir de la seva irrefrenable ambició. "No pararem fins a deixar aquest club on es mereix, a dalt de tot. Compliré la meva promesa i la portaré a Barcelona, no pararem fins a aconseguir-ho", va pregonar la jove estrella a través de les xarxes. Un missatge que li retruny cada dia al cap, al qual va afegir després que només li quedava guanyar la Champions i el Mundial, clar, amb la selecció espanyola.
Mirat amb altres ulls
D’aquell quasi anònim Barça que va arrencar el setembre del 2024 el camí per Europa sense que ningú reparés en el seu possible potencial a aquest que l’emprendrà ara hi ha un substancial canvi. És mirat ja, i amb tot honor, com el gran club que va ser, un cop recuperada la identitat futbolística de la mà de Flick, sustentada en un joc modern, divertit, de vegades massa arriscat, però fidel a un aire volcànic que devora el rival, sedueix el culer i enganxa qualsevol que estima aquest joc.
Torna Dembélé
I en el seu segon any, la Champions emergeix com el gran focus per testar si aquest juvenil Barça que va sorprendre durant mesos per aquesta proposta té ara la capacitat per repetir-ho en un escenari molt més exigent, tot i que el camí se li ha aplanat de tal manera que hi ha, potser, molt més morbo que dificultat.
Torna Dembélé a la ciutat on va passar set temporades sense estar a l’altura que acredita ara al PSG i, potser, retorni amb la Pilota d’Or. I el sorteig permet als aficionats alemanys, que es van apropiar del Camp Nou el 2022, tornar per animar de nou l’Eintracht. n
