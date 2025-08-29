Tres Espinosa units pel bàsquet, l’Escala i la família
Toni i Enric Espinosa han abandonat aquest estiu el Bisbal Bàsquet de 2a FEB per unir-se al CB l’Escala, entrenats pel seu pare Toni. Tots tres s’endinsen en aquest nou projecte familiar per fer créixer el primer equip de bàsquet del seu municipi i continuar gaudint plegats de l’esport que tant els ha unit
Els germans Toni i Enric Espinosa van deixar el Bisbal Bàsquet, on fins aquest any competien a Segona Federació, per iniciar un nou projecte al CB l’Escala. Una decisió que implica baixar set categories, ja que passen de la tercera màxima divisió estatal a jugar a Segona Territorial. Ara bé, aquest fet no ha suposat un problema, ja que per a ells és l’inici d’una aventura singular i molt especial, perquè el seu pare, Toni Espinosa, que va ser jugador del CB Girona en totes les seves denominacions (Valvi, Gavis, Casademont i el primer any d’Akasvayu), serà l’entrenador del primer equip escalenc.
De l’etapa al Bisbal, tots dos germans reconeixen que va ser una experiència intensa «amb el Bisbal hem viscut una etapa molt maca, però també molt dura, amb molts entrenaments i viatges. Ens va desgastar molt», explica Toni. A més, el descens al final del curs, tot i la salvació posterior de categoria amb un intercanvi de places amb el Prat, va pesar a la plantilla: «va ser un descens inesperat, perquè en els últims mesos havíem millorat molt i pensàvem que podíem salvar-nos. Ens va doldre perquè crèiem que teníem equip per estar més amunt» admeten. Tot dos van deixar clar que «hem acabat molt bé amb el club i amb tothom. No hi ha hagut cap problema», simplement ho van deixar per desgast i ganes de viure el repte familiar a casa.
Ara, el pavelló Vell deixa de ser casa llar i s’obre una nova etapa a l’Escala. Es tracta d’un projecte ambiciós per rellançar el bàsquet masculí del club i on la presència dels germans Espinosa és una peça clau per a poder fer-ho, juntament amb el retorn del seu pare a les banquetes per acabar de completar aquest cercle afegir-li un plus al projecte. «Aquí a l’Escala el bàsquet masculí estava una mica estancat i volem donar-li un impuls. Ells tenen un nivell superior i seran els referents, però l’objectiu és que els joves creixin i fer un pas endavant com a club», explica el tècnic.
Per al gran dels germans, el canvi ve molt marcat per la situació personal, «des de l’abril vaig trobar feina del que m’agrada i del que havia estudiat i és una feina que una setmana sí, i una no, acabo a les 9 del vespre i em feia impossible jugar un bàsquet de molta exigència», comenta Toni Espinosa. En canvi, per a l’Enric la clau és més la il·lusió de retornar a l’Escala perquè ell ja havia jugat al club i «en guardo records molt bons. Ara hi torno amb el meu germà i el meu pare, i això ho fa molt especial. A més, podem aportar experiència i ajudar el club a créixer».
El salt de categories és molt evident, però tots dos admeten que, malgrat tot, no deixaran de donar el màxim, però sí que «ens convé un any amb menys pressió. No vol dir que no siguem competitius, perquè segur que tothom voldrà donar el màxim contra nosaltres, però aquí tenim l’opció de viure el bàsquet d’una altra manera», diu Toni. A sobre el seu pare té clar que tot i el nivell dels dos germans durant «els entrenaments han de ser intensos i els partits no seran fàcils. El repte és mantenir el nivell d’exigència».
Els més destacats pels Espinosa per unir-se al club és mantenir un projecte conjunt entre els dos germans que busquen continuar l’etapa esportiva de la mà. Com admet Toni Espinosa «vam fitxar pel Bisbal perquè vaig demanar que hi anés amb mi el meu germà, per poder jugar junts, i ha estat una de les millors decisions de la meva vida, perquè a part del germà, és un amic, fins i tot un millor amic». En tot cas, aquesta unió entre germans és gràcies a la figura del pare, que els ha aportat la passió per aquest esport, on en Toni reconeixia que per ell «és un mirall, un exemple a seguir» i per l’Enric ha estat la clau per a «fer veure que el bàsquet és una cosa que et pots arribar a estimar molt».
Des d’ara, els ve per davant un nou camí junts a l’Escala en un projecte que barreja esport i família, on esperen «poder sumar-hi gent, escalar categories i perquè no, fer-ne d’aquesta nova experiència un projecte a llarg termini».
