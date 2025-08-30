El Bàsquet Girona defineix la plantilla U22
Xavi Rosselló serà l'entrenador de l'equip a la nova Lliga U
El Bàsquet Girona ha fet oficial aquest matí la composició de la plantilla que competirà aquesta temporada a la nova Lliga U 22. El tècnic encarregat de dirigir l'equip serà Xavi Rosselló mentre que la plantilla la formaran Joan Llinàs, Octavi Fuentes, Joan Vinyet, Pol Coll, Izan Soler, Khori Brunot, Oriol Molist, Enric Sanmartín, Joan Esqueu, Sergi Juher i Axel Serkan.
La lliga començarà el 10 d'octubre. El mànager general del club, Txus Escosa ha manifestat que "la creació d'aquest equip és una oportunitat molt valuosa per al club". Escosa ha afegit que aquesta competició permetrà als jugadors "competir a un alt nivell i alhora continuar la seva fase de desenvolupament "
