Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bàsquet Girona defineix la plantilla U22

Xavi Rosselló serà l'entrenador de l'equip a la nova Lliga U

Txus Escosa, Stefi Batlle i Marc Gasol, en una imatge d'arxiu

Txus Escosa, Stefi Batlle i Marc Gasol, en una imatge d'arxiu / ANIOL RESCLOSA

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El Bàsquet Girona ha fet oficial aquest matí la composició de la plantilla que competirà aquesta temporada a la nova Lliga U 22. El tècnic encarregat de dirigir l'equip serà Xavi Rosselló mentre que la plantilla la formaran Joan Llinàs, Octavi Fuentes, Joan Vinyet, Pol Coll, Izan Soler, Khori Brunot, Oriol Molist, Enric Sanmartín, Joan Esqueu, Sergi Juher i Axel Serkan.

 La lliga començarà el 10 d'octubre. El mànager general del club, Txus Escosa ha manifestat que "la creació d'aquest equip és una oportunitat molt valuosa per al club". Escosa ha afegit que aquesta competició permetrà als jugadors "competir a un alt nivell i alhora continuar la seva fase de desenvolupament "

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents