Entrevista | Marc Solé Coordinador i scouter de porters del Pafos
«El Pafos ha crescut a Xipre els últims anys igual que el Girona a la Lliga»
El ganxó (1998) fa quatre anys va posar rumb a Xipre per anar a fer d’entrenador de porters a l’Akritas Chlorakas, una experiència que l’ha portat a formar part del Pafos, club que enguany jugarà la Champions contra equips com el Bayern o el Chelsea
Com va sorgir l’oportunitat d’anar a Xipre a entrenar?
Em va sortir l’oportunitat de venir a Xipre a través d’un entrenador de porters espanyol que coneixia. Vaig firmar un contracte d’una temporada i des d’aleshores m’han anat renovant any a any fins que aquest últim curs ja em van oferir un nou contracte de dues temporades. Tot va sortir arran d’un company que es va assabentar que buscaven un entrenador de porters i jo m’ho vaig pensar, però sabia que ho havia de fer per créixer i vaig decidir tirar endavant.
Com van ser els primers mesos a Xipre?
Els primers mesos van ser complicats perquè arribes a un país diferent, on no coneixes ningú, on gairebé no coneixes els costums del país, on m’havia de buscar un lloc per viure. A més, estava molt arrelat a la família, també amb la meva parella i se’m va fer difícil l’adaptació. Però, en ser un país on més o menys tenim la mateixa cultura i un menjar mediterrani, m’hi vaig acabar acostumant bé.
Com és el seu dia a dia al Pafos?
Des de l’any passat soc el coordinador i responsable de l’àrea de porters de tot el club, i també m’encarrego del tema de scouting de porters. Per tant, el meu dia a dia comença al matí amb una part més d’oficina amb trucades als entrenadors de porters de l’acadèmia, on analitzo tots els vídeos dels entrenaments previs, analitzo als rivals i preparo les rutines setmanals. És a dir, quins dies els porters han de fer treball de força, quins dies els porters tenen planificat fer vídeo, etc. I a la tarda, a dos quarts de sis, ja comencem amb l’entrenament del dia.
Com a scouter de què s’ha d’encarregar?
Al club tenim una àrea de scouting formada per unes 20 persones, on hi ha el director i dos coordinadors. A més, comptem amb uns 15 scouters més repartits per tot el món. Entre tots ells, jo m’encarrego de l’àrea de porters i treballem segons dos moments diferents. El primer, quan no cal firmar un porter, el que fem és simplement localitzar-los i guardar-los en la nostra base de dades per si en el dia de demà en necessitem un. La segona forma de treballar que tenim és quan hem de signar un porter: llavors, el que fem és arran del perfil que envia el director esportiu, busco porters d’aquest rol, filtrem entre la base de dades i en la informació externa quines són les millors opcions i decidim segons els paràmetres.
Com ha viscut a la ciutat la classificació a la Champions ?
El Pafos seria una mica el mateix que ha passat amb el Girona en aquests últims anys: el club fa 4 anys lluitava per posar-se entre les 6 primeres posicions. Aquí la lliga es divideix en què les 6 primeres posicions fan play-off i les 8 últimes fan play-out. Per sort, hem crescut molt en l’àmbit econòmic, d’infraestructura i de seguidors, i en aquests darrers anys el club s’ha consolidat en la Primera Divisió. Aquest fet ha portat el club a guanyar la copa; fa dues temporades, classificar-nos per a la Conference League; l’any passat, guanyar la lliga i la copa a final de temporada; i ara classificar-nos per a la Champions League. Llavors, la ciutat s’està bolcant molt amb l’equip i estar a la Lliga de Campions és gràcies al sacrifici de tot el club.
A la Champions us ha tocat contra el Bayern, la Juventus, el Chelsea i el Vila-real; què significa per a vostès jugar contra aquests equips?
El sorteig crec que ens ha sortit molt bé: ens han tocat equips molt competitius d’alt nivell i això és una mica el que volíem, enfrontar-nos contra aquest estil d’equips perquè ens ajudarà a veure una mica on som nosaltres, quin nivell competitiu tenim, i poder millorar de cara al futur. Però, per a nosaltres, enfrontar-nos contra aquests equips és un gran privilegi i t’adones del treball que s’ha realitzat fins ara en el club.
Com ha estat per als aficionats el fitxatge de David Luiz?
És un jugador que portarà al club experiència i reconeixement en l’àmbit mediàtic que pel club és molt bo. Esportivament, és el millor jugador que ha trepitjat Xipre i això vol dit que la lliga xipriota està creixent i la gent ja comença a posar el Pafos en el mapa. A més l’arribada d’un jugador com ell en l’àmbit de màrqueting està fent apujar les vendes, ja que crec que és una de les samarretes més venudes, perquè aquí per tot arreu veus gent amb la seva samarreta.
Quins són els seus objectius a la llarga?
El meu objectiu en aquests dos anys amb el Pafos és continuar creixent com a entrenador de porters i com a professional, i després també continuar fent créixer el club. Tenim una àrea de porters que està molt ben muntada, però que encara hem de continuar millorant i hem de continuar fent passos endavant.
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Un ciclista denuncia amenaces després d’un incident amb operaris al carril bici de Pedret de Girona
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Un camió que transportava cotxes bolca a l'AP-7 a Borrassà