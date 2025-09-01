Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En Directe

DIRECTE | L'última hora del mercat de fitxatges

Descobreix les últimes incorporacions del Girona i la Lliga

Girona. Estadi de Montilivi. Presentacio Alex Moreno nou jugador del Girona FC. Delfi Geli. Quique Carcel.

Girona. Estadi de Montilivi. Presentacio Alex Moreno nou jugador del Girona FC. Delfi Geli. Quique Carcel. / Aniol Resclosa / DDG

Redacció

Redacció

Girona

Aquest dilluns és l'últim dia de mercat a la Lliga i com cada any, els despatxos treuen fum tancant els últims fitxatges de futbolistes.

El Girona, amb diverses carpetes per tancar, espera acabar de confeccionar la plantilla amb les últimes incorporacions. Segueix en directe l'última hora del mercat de fitxatges.

Actualitzar

TEMES

Tracking Pixel Contents