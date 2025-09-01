En Directe
El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
La direcció esportiva intenta, sense encert, incorporar també a Umar Sadiq, però no se’n surt, i tampoc no arriben ni el central ni el migcentre organitzador desitjats
Mercat suspès: el Girona va tancar la finestra d’estiu amb les arribades de Vladyslav Vanat, Bryan Gil i Dominik Livakovic, i les sortides de Yangel Herrera i Dawda Camara. A més, Joel Roca té fitxa del primer equip. La direcció esportiva no se’n va sortir del tot, ja que aquests moviments mantenen al descobert l’absència d’un central i un migcampista organitzador que cobreixin el rol que assumien Ladislav Krejci i Arthur Melo. Tampoc va arribar un segon davanter, malgrat que va intentar portar fins al final Umar Sadiq (València). La sensació és decebedora, perquè amb la mala segona volta del curs passat i el pitjor inici de Lliga (0 de 9, cal no oblidar-ho), en què pràcticament res ha canviat, s’esperava que cobrissin els forats existents a la plantilla per facilitar el canvi de dinàmica. El Girona, però, encara podria incorporar jugadors lliures, perquè té fitxes disponibles.
Yangel deixa 11 milions
La primera operació del dia va ser la dolorosa marxa de Yangel Herrera, que va arribar diumenge a la nit a Sant Sebastià i ahir al migdia va ser anunciat com a nou jugador de la Reial Societat. El migcampista veneçolà, que havia demanat sortir de Montilivi, és una sortida molt negativa pel que fa a la part esportiva, perquè era un dels futbolistes més importants de la plantilla: tanca una etapa de tres temporades en què ha jugat 87 partits i marcat 11 gols. Segons el Diario Vasco, el Girona ingressa onze milions, més dos més en variables pel traspàs. L’operació és lluny dels 25 que marcava la clàusula de rescissió, però la voluntat del jugador ha ajudat a fer que reeixís.
«És un pas gran per a la meva trajectòria», va dir Herrera en declaracions emeses pel club guipuscoà, on afirmava que «buscava continuar creixent i evolucionant, i crec que la Reial Societat és un gran club per fer-ho. Estic content i feliç de poder ser aquí. En les últimes setmanes he parlat molt amb Jon Mikel Aramburu (defensa de la Reial Societat), fa molts anys que el club lluita per les places europees i per a mi, això és un repte bonic. Quan va sortir l’opció de venir, no vaig dubtar».
Vanat costa 15 més variables
El primer futbolista de ser anunciat va ser Vladyslav Vanat, que des de divendres que era a Girona i fins i tot va veure el partit contra el Sevilla des de la llotja. Vanat aterra procedent del Dinamo de Kíev per cinc cursos a canvi d’uns quinze milions d’euros (variables a banda) i ho fa cridat a aportar pólvora a l’atac blanc-i-vermell. El curs passat va marcar 21 gols i va fer 7 assistències en 47 partits. Enguany ja n’ha fet tres, i dues assistències, en set partits amb el Dinamo.
«Tinc bones sensacions, estic molt content. És una bona oportunitat venir a aquest club», va dir el davanter ucraïnès als canals oficials del Girona. «He vist molts partits de l’equip perquè molts jugadors ucraïnesos han jugat aquí. He parlat amb ells i m’han dit que vingués», confessava Vanat, que va coincidir amb Tsygankov al Dinamo de Kíev. «Hi era quan jo era més jove, era un dels líders de l’equip. Em donava consells, em va escriure i em va dir ‘vine i jugarem plegats’». El nou futbolista blanc-i-vermell es defineix com a «ràpid i puc marcar molts gols. També he de participar en accions defensives ajudant l’equip i a la vegada intentar fer gols en cada partit». Ho necessiten els de Míchel, que en tres partits de Lliga tan sols han vist porteria una vegada. «Crec que Espanya és la millor opció per a mi perquè es juga un futbol més tècnic».
Bryan, de gratis a 10 milions
S’havia especulat molt els darrers dies amb la possibilitat que el Girona aconseguís el fitxatge, a cost zero, de l’extrem Bryan Gil, que ja va estar a les ordres de Míchel Sánchez la temporada passada. L’extrem negociava la rescissió amb el Tottenham, però com que no la va aconseguir, els gironins van haver de pagar per endur-se’l.
Finalment, l’arribada de Gil, que a finals de març va ser operat del lligament lateral extern del genoll dret, un fet que li va impedir participar en el tram final de Lliga, amb un pronòstic d’uns cinc mesos de baixa (que, en teoria, ja s’han complert, així que hauria d’estar en la recta final), costa sis milions d’euros fixos més quatre en variables. Una quantitat gens menor per al futbolista de 24 anys, que tindrà una segona oportunitat a Montilivi, després d’haver-hi jugat 32 partits, amb 4 gols inclosos. Signa fins al 2030.
Livakovic, la sorpresa
El Girona es reservava un as a la mànega per a darrera hora:Dominik Livakovic serà el tercer integrant de la porteria, aprofitant la lesió de llarga durada de Juan Carlos, que va obligar la direcció esportiva a fer un moviment a contrarellotge que no esperava fer. De fet, va sorprendre la magnitud del fitxatge, ja que no fa gaire Míchel va dir que la porteria estava tancada; però, de sobte, apareix un nom propi amb opcions de disputar la titularitat, en comptes de cobrir l’espai amb algú que no alcés gaire la veu.
El croat, que jugava al Fenerbahce, va signar com a cedit sense opció de compra. Durant el dia, va haver-hi contactes per Vicente Guaita (lliure), Rubén Blanco (Marsella) i Dani Cárdenas (Rayo Vallecano).
També va moure fitxa el Girona B, que va reforçar-se amb Antonio Salguero, del Xeres. El filial comença la Segona RFEF aquest cap de setmana a Reus.
Dawda Camara acaba cedit al Cadis
Protagonista en les dues darreres jornades contra el Vila-real, titular, i el Sevilla, revulsiu, Dawda Camara s’ha quedat finalment sense lloc al primer equip del Girona. D’acord amb Míchel i arran de l’arribada de jugadors de perfil ofensiu, el jugador va acceptar sortir cedit. El davanter banyolí jugarà cedit aquesta temporada al Cadis, de Segona Divisió. Dawda vola avui mateix cap a terres andaluses per posar-se a les ordres del tècnic Gaizka Garitano. Amb contracte fins al 2027, el club i el davanter valoren la cessió a Segona com una bona fórmula per créixer i poder tornar l’estiu vinent amb més experiència. L’Albacete també s’havia interessat pel gironí, que ha fet una pretemporada notable amb el Girona i ha fet el salt al futbol professional.
OFICIAL: El Girona confirma l'arribada del porter Livakovic com a cedit
Una altra novetat és que Joel Roca passarà a tenir fitxa del primer equip i lluirà el dorsal 3
OFICIAL: El Girona anuncia l'arribada de Bryan Gil
ÚLTIMA HORA: Avança la Cadena Ser que el Girona reactiva l'operació Umar Sadiq. Tot dependrà del límit salarial
Es confirma la cessió de Dawda al Cadis. A aquesta hora, el Girona només preveu l'arribada de Bryan Gil i negocia el fitxatge del porter croat Livakovic. Res més
Marc Brugués
Dawda jugarà cedit al Cadis
Dawda Camara no continuarà a la plantilla del Girona. El davanter banyolí jugarà cedit aquesta temporada al Cadis, de Segona Divisió. Dawda, que ha disputat dos partits amb el Girona, ja volarà demà cap a Andalusia per posar-se a les ordres de Gaizka Garitano.
Marc Brugués
El Girona demana la cessió del porter internacional croat Livakovic (Fenerbahce)
En la recerca frenètica per trobar porter, el Girona treballa per incorporar Dominik Livakovic del Fenerbahce en qualitat de cedit. Internacional absolut amb Croàcia i amb una llarga trajectòria al Fenerbahce i al Dinamo de Zagreb, Livakovic podria quedar-se sense lloc al conjunt turc si finalment Ederson (Manchester City) arriba a Istambul.
A la llista de possibles porters, s'afegeix Dani Cárdenas (Rayo Vallecano). Ràdio Marca avança que el Girona n'ha demanat la cessió
Bryan Gil tornarà al Girona
El Girona ha arribat a un acord amb el Tottenham, segons SkySport, pel trapàs de l'extrem Bryan Gil, que la temporada passada ja va estar cedit al club de Montilivi pels anglesos. Tot i que s'havia especulat que Gil era a punt de rescindir a cost zero, aquesta informació relata que el Girona podria arribar a pagar fins a 10 milions (sis de fixos i quatre més en variables) per endur-se el futbolista. El Sevilla, que també hi estava interessat, no ha pogut fer front a aquestes xifres
El Girona fa oficial el fitxatge de Vladislav Vanat fins el 2030
Vanat aterra procedent del Dinamo de Kiev, a canvi d'uns quinze milions d'euros i ho fa cridat a aportar pólvora a l'atac blanc-i-vermell. El curs passat va marcar 21 i fer 7 assistències gols en 47 partits. Enguany ja n'ha fet tres, i dues assistències, en set partits amb el Dinamo.
