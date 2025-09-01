"El primer objectiu és fer un equip"
El tècnic del Bàsquet Girona es mostra satisfet amb la configuració de la plantilla a un mes per l'inici de la lliga
Moncho Fernández està satisfet amb la plantilla que ha confeccionat el Bàsquet Girona, però, admet, ara, en les setmanes que queden de pretemporada, "el primer objectiu serà fer un equip". El tècnic ha parlat avui després del primer entrenament de la setmana per valorar l'inici d'una pretemporada que dissabte ja portarà el primer amistós, contra el Joventut, a Sant Julià de Vilatorta. "Hem d'anar a poc a poc. Estem a la pretemporada. Ens hem de conèixer els uns als altres. És aviat per parlar de grans objectius a la temporada. El primer objectiu és fer un equip, no una plantilla. Quan tinguem un equip parlarem d'objectius", ha assegurat.
Factor clau per salvar el curs passat un equip que estava enfonsat a la cua de l'ACB quan va rellevar Fotis Katsikaris, Fernández, plenament integrat a la ciutat i responent totes les preguntes en català, ha dit que "estic molt content de tornar a estar una altra vegada a Girona. A l'estiu hem tingut molta feina, però també ha sigut necessari per desconnectar una mica. Ara ja està molt lluny. Estic amb el focus posat en la pretemporada, en treballar. La primera setmana ha estat molt bé, amb la feina típica d'aquesta època. Estem intentant conèixer-nos els uns als altres".
Continuïtat al bloc
El bloc manté set jugadors del curs passat (Guillem Ferrando, Pep Busquets, Martinas Geben, Maxi Fjellerup, Juan Fernández, Sergi Martínez i Mindaugas Susinskas) i hi ha afegit cinc cares noves (Derek Needham, Otis Livingston II, Mark Hughes, Niko Maric i José Vildoza). Moncho ha dit que "tenim la plantilla que volíem. Hem treballat molt fort tot l'estiu el cos tècnic i sobretot Fernando (San Emeterio). stem molt contents amb la plantilla", ha assegurat. Sobre la presència d'Albert Sàbat al cos tècnic (després de dos anys dirigint el Salt, torna a Fontajau per ser un dels assistents del gallec), Fernández ha explicat que "és una persona que conec molt bé i m'agrada molt tenir-lo al cos tècnic. El seu retorn és una gran notícia". Moncho va coincidir amb Sàbat a l'Obradoiro, on en va ser l'entrenador. "El cos tècnic ha patit canvis, aprofito per desitjar el millor a tots els qui n'han sortit, a tots, perquè són bons amics i han decidit prendre un altre camí".
L'entrenador del Bàsquet Girona ha insistit que la continuïtat al bloc de la plantilla "és una bona notícia" perquè "mantenir set jugadors de la temporada passada és molt bo perquè ells em coneixen i la feina és molt més fàcil". Sobre la fusió amb l'Uni Girona, el tècnic de l'equip masculí ha apuntat que "per a nosaltres no ha canviat massa res perquè la relació amb l'Uni ja va ser estupenda l'any passat. Ara és una continuïtat a la relació que ja apuntava. Des del meu punt de vista personal és una gran notícia pel bàsquet gironí, que estiguem tots junts al mateix vaixell". Finalment, Moncho Fernández també ha fet un apunt sobre els incendis que han assotat part de Galícia aquest estiu: "no són només una mala notícia pel bosc, ho és per a l'economia, la gent... cada incendi és una desgràcia molt gran. Com a gallec he estat molt trist quan he vist les imatges. Ha tocat molt a amics i gent propera".
