El renovat Bisbal Bàsquet d'Èric Surís engega la pretemporada amb ambició
«Hem volgut equilibrar el físic amb el talent», explica el director esportiu Joan Ferrer
Samba Kane, única baixa en l’inici dels entrenaments al pavelló Vell
Quatre mesos després del descens a Tercera FEB, que el Solgironès Bisbal va poder evitar setmanes més tard gràcies a un intercanvi de places amb el Prat, el bàsquet ha tornat aquest vespre al pavelló Vell. L’equip s’ha renovat de dalt a baix, només continuen de la temporada passada Torrent i Valera, però l’objectiu és el mateix: «volem salvar-nos per seguir a Segona FEB, consolidar-nos-hi, i fer gaudir al nostre públic», explica el director esportiu, Joan Ferrer. La pretemporada camina des d’avui amb el primer entrenament del nou bloc a les ordres d’Èric Surís, una incorporació d’impacte.
El pivot Samba Kane, el nou sostre (2,13 metres) de l’equip, per fer oblidar Lamin Dibba, ha sigut l’única baixa en la primera sessió de la pretemporada. Toca ara a Surís construir un equip amb totes aquestes peces noves que han anat arribant aquest estiu. Ferrer, per la seva banda, explica que «hem buscat equilibrar el bàsquet més físic amb el talent» i subratlla que «també volíem tenir les posicions doblades». Una altra característica és que aquest Bisbal disposa de bases «més purs».
Revolució a la plantilla
Ferrer parla de «revolució» a la plantilla, però amb la mateixa voluntat de sempre, ser el més ambiciosos possible i, sobretot, agradar a la gent que cada quinze dies omple el pavelló Vell. A banda de Torrent i Valera, Surís tindrà dos gironins més a l’equip: Bernat Àlvarez i Pau Sala. Després hi ha d’altres reforços com Cameron Shockley Okeke, Jeremy Golson, Joaquín Carrasco, Germán Sabater, Nathan Cledjo, Patrick Renane i Mihail Mihailov. El pivot Kane arribarà dilluns que ve per integrar-se a la pretemporada.
Quan aquest jugador arribi el Bisbal ja haurà disputat dos partits, corresponents a la Lliga Catalana. Dissabte, a fora, contra l’Homs Mataró, i l’endemà, a casa, davant del Salou (19h). Després, abans de l’estrena en lliga a la pista de l’Albacete el 5 d’octubre, quedaran tres jornades de la Copa d’Espanya: 13-14 (Salou-Bisbal), 20-21 (Osca-Bisbal) i 27 de setembre (Bisbal-Saragossa). «Ens agafem tots aquests partits com de preparació, l’important és construir l’equip i arribar amb garanties a la primera jornada de lliga», apunta Ferrer.
La Masia tornarà a obrir
Aquesta temporada el Bisbal repetirà l’experiència de la Masia, la residència on la temporada passada hi vivien els seus jugadors de fora de les comarques gironines. Joan Ferrer admet que cada vegada és més complicat elaborar les plantilles i que aquest estiu han vist molt vídeos i han tingut molts contactes amb representants. Els rivals a Segona FEB seran: Albacete, Sant Antoni, Homs Mataró, Benicarló, Castelló, Osca, Getafe, Spanish Basketball Academy, Molina Basket , Salou, Llíria, Gandía i Saragossa. Els equips catalans passen de sis a tres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Investigadors de la Universitat de Girona detecten que la radiació solar ha augmentat entre un 8 i 10% en mig segle
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals