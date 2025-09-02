Els nous fitxatges mostren compromís per fer créixer el Bàsquet Girona
Hugues, Needham, Livingston i Maric, a falta de l'arribada de Vildoza, es mostren ambiciosos per competir a l'ACB
Moncho Fernández valorava dilluns la continuïtat de peces clau de la temporada passada al roster del Bàsquet Girona 2025/26. Encertar-la en els nous jugadors que han arribat aquest estiu serà una de les claus per fer un bon any i, després d'escoltar aquest matí quatre de les cinc cares noves (els bases Derek Needham i Otis Livingston II, l'escorta Mark Hughes i el pivot Nikola Maric) sembla que el compromís i les ganes de fer créixer el projecte hi són. Tots quatre han comparegut aquest matí a Fontajau amb l'absència del cinquè reforç, Jose Vildoza, que encara ha d'arribar a Girona després de quedar subcampió a la Copa Amèrica amb l'Argentina, al costat d'un altre jugador del Girona, Juan Fernández.
El primer que ha parlat ha estat Maric, amb experiència a Espanya a la base del Fuenlabrada i del Joventut. Segons ell va parlar amb un exjugador, Stefan Djordjevic, sobre el club i la ciutat. "El Girona cada any ho està fent millor. Aquesta temporada hi ha un pla per fer-ho encara millor que l'any passat. Intentarem guanyar més partits i, si podem, intentarem classificar-nos per als 'play-off'", ha assegurat el pivot, que arriba de l'Igokea de Bòsnia. El projecte que li van presentar va ser clau per convèncer-lo, igual com també ho han admès els altres tres protagonistes.
"És un gran projecte. Intentarem lluitar pels 'play-off', guanyar molts partits, Tinc moltes ganes de començar", ha destacat Derek Needham, que signa pel club català després de despuntar al Besiktas turc. El jugador nord-americà amb passaport de Montenegro, que el curs passat va fer una mitjana de 14 punts, 2,4 rebots i 3,4 assistències a la lliga turca, creu que la "química de l'equip" i "el treball dur" seran claus per aconseguir els objectius de la temporada. Otis Livingston II, base nord-americà procedent del Galatasaray turc, ha secundat aquestes paraules alertant que caldrà anar "pas a pas", sense mirar "molt lluny". Ell ha de ser un dels especialistes defensius de l'equip i ha destacat la bona "organització" que s'ha trobat a Fontajau.
Per la seva banda, l'escorta nord-americà Mark Hughes, que el curs passat va jugar amb el Reial Betis a Primera FEB, ha explicat que les primeres impressions de l'equip i el club "són molt bones" i preveu "un bon any". "Tinc experiència en la majoria de les divisions d'Espanya. Intentaré ser el millor company possible i ajudar el meu equip", ha reflexionat.
