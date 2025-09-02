Girona continua sense delegat a la Federació de Futbol un mes després de la destitució de Bonet
Carles Mallart i Víctor Güell han refusat el càrrec per rellevar l'arbucienc, que continua com a vocal
Ara fa una mica més d’un mes, a finals de juliol, Jordi Bonet deixava de ser el delegat territorial de la Federació Catalana de Futbol a les comarques gironines. La pèrdua de confiança del director general, José Miguel Calle, cap a la seva figura va ser el motiu de la destitució per part del president Joan Soteras de l’arbucienc, que també va destituir-lo com a vicepresident. Més d’un mes després i amb totes les competicions territorials -absolutes i de futbol base- de la demarcació escalfant motors i a punt de donar el tret de sortida, la delegació territorial gironina continua sense delegat. Bonet continua a la directiva de l’ens federatiu amb el càrrec de vocal, el mateix que tenen Carles Mallart i Víctor Güell, els altres dos representants gironins. En aquest sentit, tant a Mallart com a Güell se’ls va oferir la possibilitat d’agafar el testimoni i ser el relleu de Bonet a la delegació, però van refusar la proposta.
Tot plegat fa que ara mateix, la Federació, segons l’organigrama del seu web, tingui 13 representants territorials a les delegacions d’Osona, Lleida, Anoia, Tarragona, Vallès Occidental-Terrassa, Vallès Occidental-Sabadell, Bages-Berguedà-Cerdanya, Baix Llobregat, Barcelonès, Penedès-Garraf, Terres de l’Ebre, Maresme i Vallès Oriental.
Bonet va arribar al càrrec fa catorze anys com a relleu de Josep Ribot. Els darrers temps, havia manifestat la seva voluntat de presentar-se a les eleccions a la Federació d’aquí a un any i mig. Soteras ho sabia i fins i tot el beneïa. Tanmateix, la postura de Calle, que assegurava que Bonet el volia fora de l’ens federatiu si sortia escollit, va provocar el final de la seva etapa a la delegació. n
