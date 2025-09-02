Íñiguez: "Continuarem tenint la identitat de l'Uni i millorem en mitjans i estructura"
El tècnic de l'Spar Girona diu que li venia de gust viure la temporada de la fusió amb el Bàsquet Girona
L'entrenador valora la continuïtat de l'staff i de sis jugadores, i afirma que ara la feina diària "veurem fins on ens portarà"
Roberto Íñiguez ha començat la segona temporada completa a Girona, dirigint un equip que aquest curs torna a l'Eurolliga i que disposa d'un planter format per "primeres opcions", tal com va admetre Pere Puig la setmana passada. Avui el tècnic ha parlat, al final de l'entrenament del matí, sobre el projecte, l'equip i la realitat del bàsquet femení. D'entrada ha explicat que va decidir renovar "per molts factors". Apuntava, en aquest sentit, que "estic content on estic, i això és important. El segon factor és que tenia ganes de viure aquesta temporada un cop feta la fusió amb el Bàsquet Girona, que representa un pas endavant en el club i pel bàsquet a Girona. Em venia de gust compartir-ho i ajudar". Íñiguez ha explicat que a l'estiu "he fet el camí de Santiago i he filosat", i ha reiterat que a Girona "m'hi sento com a casa". També ha dit que "a final de temporada vaig recuperar coses i sensacions que havia perdut" i ha destacat "la química" que hi ha amb el seu staff com d'altres motius per haver-se quedat a Fontajau. Roberto Íñiguez ha respost la primera pregunta en català i després ha dit que seguiria en castellà "per dir el que penso de la manera més natural possible, com diu el mestre Sabina, vull dir el que penso sense pensar el que dic".
Aquesta setmana l'Spar Girona ha integrat als entrenaments Marta Canella, que estava amb la selecció 3x3. Ara només falten per arribar Bibby, a la WNBA, i Carter, encara disputant 3x3. Tot i que, evidentment, voldria tenir totes les jugadores aquí, Roberto Íñiguez ha dit que "la pretemporada va molt bé. Tots els equips ara estem fent el mateix treball, molt dur, amb positivitat. Estic content perquè l'actitud és bona, com és d'esperar. M'agradaria tenir totes les jugadores, però ens hem d'adaptar, com hem fet sempre. Sabeu la meva filosofia: guanyar el dia cada dia". En aquest sentit, valora la continuïtat tant de l'staff (Laia Palau, Jordi Sargatal, Anna Jòdar...) com a la pista (Ainhoa López, Canella, Lundquist/Holm, Guerrero, Bibby i Berta Ribas). Sobre els objectius del curs ha sigut clar: "no vull vendre fum, només penso en l'entrenament d'aquesta tarda. Ens ho hem de guanyar cada dia i a veure on ens porta això, és el que vam fer l'any passat. Vam ser l'equip més regular de la lliga passada, a pesar dels canvis i problemes que vam tenir. Vam guanyar a qui havíem de guanyar. Si podem fer passes endavant estarà bé. Soc la persona més ambiciosa, però també l'experiència m'ha ensenyat a ser humil i a no vendre fum".
La vida després de la fusió
També ha parlat de la fusió de l'Uni amb el Bàsquet Girona. Preguntat per què ha canviat, ha indicat que "moltes coses, i en altres ens estem adaptant. No hem de fer canvis ni dràstics ni profunds. Continuarem tenint la identitat de l'Uni, això no es perdrà, i això és maco també pel públic, són més de vint anys d'història. Ara millorarem en mitjans, en estructura i en funcionament. A Salamanca quan vaig arribar els vaig dir que l'èxit ja no ve de tenir una plantilla bona o un bon entrenador, ve de les organitzacions. Després també hi ha el bàsquet i la feina diària, però les organitzacions cada vegada són el més important", ha subratllat. Íñiguez també ha valorat la plantilla, assegurant que "amb els diners que hi havia, tenim les jugadores que volíem, i això és bo perquè vol dir que elles han volgut venir".
En aquest sentit, ha recordat que la temporada passada "un dels grans afalacs que vaig rebre era quan alguna jugadora o entrenador rival em venia a dir que s'ho passaven molt bé veient el nostre equip". En clau de plantilla també ha alertat que si Bibby vol repetir experiència a la WNBA no podrà acabar la temporada a Girona, "altra cosa és que ella decideixi quedar-se perquè està a gust i compromesa. Ara viu la realitat de la WNBA, no és el que et venen. El bàsquet igualarà la WNBA amb la NBA i Europa i el tema del 3x3 també s'ha de solucionar. Això és esport professional i ho ha de ser en tots els aspectes perquè els clubs fan esforços molt grans".
La darrera reflexió del preparador de l'Spar Girona va seguir en aquesta direcció: "el calendari es pot harmonitzar si volen, però no sé si volen els qui ho haurien de fer. Marta (Canella) acaba d'arribar del 3x3, una altra jugadora anirà a la Xina (Carter), i sembla que Júlia Soler (la banyolina del Joventut) s'ha lesionat també en el 3x3. Hi ha saturació i al final els clubs no podran fitxar jugadores WNBA, perquè s'allargarà. I si el 3x3 no se soluciona, igual. O ho arreglen i tot es fa professional, el 3x3 i 5x5, o clubs diran que no volem jugadores del 3x3, no volem riscos, ni que jugui en d'altres superficies. Seria una pena, però s'ha d'arreglar. Oi que seria impossible que algun jugador del Bàsquet Girona masculí marxés ara al 3x3?, i perquè en femení sí?, no parlem de la igualtat?, doncs que sigui per tot. Hi ha una llacuna que s'ha de resoldre".
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Els xàfecs d'aquesta matinada deixen registres d'entre 80 i 30 litres a les comarques gironines