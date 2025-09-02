NEIX’EL GAT DE VALLECAS’
Joan Garcia, el porter que va salvar l’Espanyol i ja salva el Barça
Joan Domènech
A Cornellà-El Prat encara se’n recorden de Joan Garcia. I no pas per coses bones. Tot i que les aturades del porter de Sallent van ser fonamentals per salvar l’Espanyol esportivament i mantenir-lo a Primera, i per salvar-lo econòmicament, la seva venda —promoguda i desitjada pel club blanc-i-blau des de l’estiu anterior— ha permès afrontar 13 fitxatges per a l’equip de Manolo González.
Se’n recorden de Joan amb la profusió de crits insultants i ofensius, corejats a les afores de l’estadi espanyolista, amb l’equip sense notar l’absència del seu antic porter titular —Marko Dmitrovic, el seu substitut, ha encaixat tres gols, igual que el català— i reforçat amb la renovació de més de la meitat de la plantilla.
Un partit de consagració
Els culers encara no han pogut cantar Joan Garcia. Ni tan sols s’ha detectat un corrent contrari a la seva antiga filiació perica, de la qual ell no ha abominat, però que, en qualsevol cas, quedaria emmurallada per l’eixordador suport que rebria dels nous fans. En tres partits, potser un, l’últim, s’ha consagrat com un ídol sota els pals, i ha avalat la seva adquisició amb el pagament dels 25 milions de la clàusula de rescissió (27,34 amb IVA inclòs). L’Espanyol ha gastat 14,2 milions.
No hi ha hagut ocasió d’homenatjar el porter català. Al Barça no se l’ha vist a casa més que excepcionalment al Joan Gamper, davant el Como. Encara és hora que l’equip competeixi com a local, i l’esdeveniment succeirà el 14 de setembre per rebre el València (21 h). Es desconeix on.
Les estadístiques de Vallecas expliquen que va fer cinc parades. Van ser-ne moltes més. La figura de Joan es va engegantir amb les encertades intervencions que va haver de realitzar davant les rematades ‘rayistes’ en les jugades que es van invalidar per fora de joc i que no es comptabilitzen a efectes numèrics. Un partit en què el Barça es jugava la vida entre la bona pressió ofensiva del Rayo sobre la “línia Flick” —com va definir el seu entrenador l’exagerat avançament defensiu blaugrana— i la intermitència del VAR.
«És una putada si el VAR no funciona», va dir Frenkie de Jong diumenge sobre el risc que pot permetre’s el Barça en el futbol modern. Les imatges permeten decidir per centímetres si l’escapada (o el gol) d’un davanter rival és legal o no. «Ens van dir que el VAR no funcionava, després que sí, després que no, una altra vegada sí... això no és una Lliga seriosa», va concloure el capità de Vallecas.
Va funcionar meravellosament el factor humà de Joan Garcia, que als 24 anys, i tot just tres mesos al Barça, camina amb seguretat sobre el filferro de la porteria blaugrana. Sense que la xarxa tingui una funció protectora per a ell.
Les cinc parades de Madrid van evitar els gols de la primera derrota i van salvar un punt (1-1). En va fer tres davant el Llevant en un altre marcador ajustat (victòria per 2-3) i dos a Mallorca menys rellevants (0-3). Ha completat l’encert en les 11 sortides de la porteria i en els quatre duels aeris i terrestres. Destaca l’excel·lència en el joc de peus que se li exigeix a qualsevol porter del Barça, amb 52 de 58 passades encertades, una mostra que aquesta faceta es treballa a gairebé tots els clubs.
«Joan és un porter fantàstic», va dir Flick al veure’l sotmès a la màxima exigència. Era la primera vegada. «Amb la pilota és molt bo, no comet errors i transmet confiança sota els pals», va afegir el tècnic, que va felicitar directament el porter i l’avalador del fitxatge.
L’exhibició del guardià del Bages va retreure més la seva exclusió de la convocatòria de la selecció espanyola. Luis de la Fuente la va emetre abans.
