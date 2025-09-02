L’Olot tanca la plantilla sense cap més novetat
El conjunt de Roger Vidal debutarà dissabte a la Lliga al camp del Barbastre
L’Olot encetarà dissabte (2/4 de 7) al camp del Barbastre una nova temporada a Segona RFEF. Ho farà amb el bon regust de boca que va deixar el final de temporada passada amb Roger Vidal a la banqueta. Això sí, després d’una pretemporada irregular, l’equip necessita confirmar sensacions amb un bon resultat en l’estrena. El conjunt garrotxí estar atent al mercat a per si trobava una peça sub23 per completar la plantilla que finalment no va arribar.
D’aquesta manera, queda definitivament un equip que ha patit un bon rentat de cara respecte a la temporada passada amb una dotzena de canvis i sortides importants com les de Roger Barnils (Tona), Pau Salvans (Sant Andreu) o Guillem Terma (Castelló B). El nou director esportiu de l’equip, Lluís Micaló, que ha rellevat Sergi Raset al càrrec, ha tancat les incorporacions de Víctor Maffeo (Coria), Marc Fuentes (Numancia), Guillem Barrés (àstic de Tarragona), Joel Arumí (Hèrcules), Martí Soler (Terrassa), Pau López (UD Logronyès), Oriol Marty (València Mestalla), Ivan Breñé (Langreo), Albert López (Cornellà), Álex Gonpi (UCAM) i Andreu Guiu (Tudelano). A més a més, Martí Puigbert i Guillem Farrés han pujat del juvenil i haurien de tenir protagonisme a les ordres de Vidal.
