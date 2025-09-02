Els protagonistes de l'últim dia del mercat de fitxatges: Isak, Antony, Alexis, Lukébakio, Laporte, Donnarumma...
L’ariet suec Isak es converteix, per 150 milions d’euros, en el tercer fitxatge més car de la història i en el rècord absolut de la Premier. Donnarumma, nou porter del Manchester City.
Sergio R. Viñas
Ja ha deixat de ser notícia, a còpia de costum, que la Premier League gasti més diners en un mercat de fitxatges que les altres quatre grans lligues, incloent-hi l’espanyola. La factura del futbol anglès supera els 3.500 milions d’euros aquest estiu amb un club clarament per sobre de la resta: el seu vigent campió, el Liverpool.
Els reds van posar la cirereta del pastís l’últim dia del mercat, tancat ahir a la nit, amb el tercer fitxatge més car de la història del futbol, rècord absolut a la Premier League. El Newcastle rebrà uns 150 milions d’euros per deixar anar a la seva gran estrella, l’exdavanter de la Reial Sociedtat Alexander Isak. Els donostiarres, per cert, rebran vuit d’aquests 150 milions, fruit de l’acord pel qual va marxar a Anglaterra fa tres temporades. Només els desemborsaments del PSG per Neymar (222) i Mbappé (180) el superen.
Isak s’afegeix, entre d’altres, a Florian Wirtz (125 milions) i Hugo Ekitike (95) a la plantilla d’Arne Slot per formar un front d’atac temible al costat de Salah i Gakpo. Es tracta dels tres fitxatges més cars d’aquest estiu i els tres els ha firmat el Liverpool, des d’ara mateix favoritíssim a tots els títols, protagonista absolut del mercat de principi al final de l’estiu. Els més de 500 milions d’euros gastats el converteixen en el club que més diners han invertit en un sol mercat en la història del futbol.
El Reial Madrid no es mou
El de l’ariet suec va ser el moviment més destacat d’un final de mercat molt mogut, especialment per a la classe mitjana i mitjana-alta de la Lliga espanyola, però tranquil per a Barcelona i Reial Madrid. En el club blaugrana, l’únic moviment va ser la cessió d’Héctor Fort a l’Elx. Ni això al Bernabéu, amb els deures fets i sense ofertes temptadores d’última hora. Tampoc hi va haver moviments a les oficines de l’Espanyol.
L’Atlètic de Madrid sí que va fer l’últim retoc a la plantilla, incorporant com a cedit l’extrem argentí Nico González (Juventus). Javi Galán va estar en converses amb el Nottingham Forest, però finalment el traspàs no es va portar a terme. El Vila-real va posar la cirereta del pastís a un estiu molt mogut anunciant el fitxatge més car de la seva història, l’ariet georgià Georges Mikataudze (Lió) per 30 milions. De retruc, Etta Eyong marxa al Llevant.
A Sevilla, el Betis al final es va sortir amb la seva i ha aconseguit el traspàs d’Antony (Manchester United). Era una operació en què els verd-i-blancs treballant des de la temporada passada, en la qual el brasiler va jugar cedit a Heliòpolis, i que s’ha tancat per uns 22 milions i una plusvàlua futura del 50% per al club mancunià. A última hora, el colofó va ser Sofiane Amrabat com a cedit.
A l’altra riba de la ciutat, el Sevilla va traspassar Dodi Lukébakio (Benfica) per 25 milions, amb què va aconseguir prou diners per inscriure els seus fitxatges anteriors i sumar a la plantilla al veterà Alexis Sánchez (Udinese), que torna a Espanya 11 anys després de marxar del Barça. També van arribar a Nervión el migcampista Batista Mendy i el central Fábio Cardoso.
Tan dolorós com el de Lukébakio, o fins i tot més, va ser el traspàs de Christantus Uche al Crystal Palace. Malgrat que ni el jugador ni, sobretot, Bordalás volien que fructifiqués el traspàs, el Getafe ha optat per vendre el seu millor jugador per 22 milions d’euros per poder inscriure els seus fitxatges estiuencs. Ho fa amb una cessió amb opció de compra obligatòria.
Un ariet per al Girona
També es va moure a última hora la Reial Societat per reforçar la medul·lar amb les incorporacions de Carlos Soler (PSG) i Yangel Herrera (Girona). A Montilivi hi van arribar Vladislav Vanat (Dinamo Kíiv), davanter per qui han pagat 17 milions, el porter Dominik Livakovic (Fenerbahçe) cedit i Bryan Gil (Tottenham) amb la carta de llibertat. L’Athletic, després de setmanes esperant, va tancar ahir a la nit la tornada a Bilbao d’Aymeric Laporte (Al-Nassr) amb la carta de llibertat, tot i que al tancament d’aquesta edició no ho havia anunciat.
Fora d’Espanya, i al marge d’Isak, el Manchester City va animar el tancament del mercat tancant el fitxatge de Gigio Donnarumma (PSG) i donant sortida a Ederson, Akanji i Gündogan, tots ells a falta d’oficialitat. Nico Jackson (Chelsea) jugarà cedit al Bayern i Senne Lammens (Anvers) serà el nou porter del Manchester United. n
