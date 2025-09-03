BAIXA AMB RECANVIS
El Barça perd Balde per una lesió muscular
El defensa podria perdre's fins a set partits per "una petita lesió" al bíceps femoral esquerre
Joan Domènech
El virus FIFA ha afectat un jugador que no hi estava exposat. El risc zero a lesionar-se no existeix i Alejandro Balde ho ha comprovat. El defensa del Barça, internacional per Espanya però no convocat per Luis de la Fuente, ha caigut a l'entrenament de l'equip a Sant Joan Despí i podria estar prop d'un mes de baixa.
Balde ha patit, segons ha informat el Barça, "una petita lesió" al bíceps femoral de la cuixa esquerra a la sessió d'aquest dimecres. El club no aclareix quant temps pot estar de baixa el futbolista, de 21 anys, ni si es tracta d'una recaiguda. A la temporada passada el defensa va tenir una ruptura al mateix múscul -al camp del Leganés- i va trigar un mes a reaparèixer.
Set partits es va perdre Balde entre març i abril. Aquesta vegada, tornarà a perdre's set, calculat el mateix període de convalescència. Fins al proper parèntesi de seleccions. Balde s'uneix a la infermeria a Gavi, que podria reaparèixer davant el València a la represa de la Lliga el 14 de setembre, Marc Bernal, que podria rebre l'alta per aleshores, i Ter Stegen.
Davant el contratemps, Hansi Flick té recanvis. El primer és, com a la campanya anterior, Gerard Martín. Ja està inscrit i va poder aparèixer a la tercera jornada davant el Rayo. El segon és Jofre Torrents, lateral esquerre del filial, i que va participar a la gira per Àsia. A la primera jornada ja va substituir Balde al triomf de Mallorca (0-3).
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: 'la qualitat del producte és la gran diferència
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Toni Moog: 'El diazepam és pitjor que la cocaïna
- Excursió turística a Gaza