Fontajau s'ampliarà en 390 localitats aquesta temporada
La idea és poder-les estrenar el divendres 26 de setembre
El pavelló de Fontajau s'ampliarà en 390 localitats gràcies a la instal·lació de grades mòbils de la firma Nusli, la mateixa que va fer les de Montilivi. L'operació té el vist-i-plau municipal i l'obra, que durarà tres dies, es farà després de la Sea Otter amb la idea de poder-les estrenar el divendres 26 amb els amistosos de l'Spar i el Bàsquet Girona contra Santfeliuenc i Nàpols, respectivament. Amb aquesta operació Fontajau podrà rebre més de 5.500 espectadors i s'alleugeix la llista d'espera per a abonar-se a l'ACB. Ho ha explicat la CEO Stefi Batlle aquest matí a s'Agaró en l'acte de presentació de les noves equipacions.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: 'la qualitat del producte és la gran diferència
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Toni Moog: 'El diazepam és pitjor que la cocaïna
- Excursió turística a Gaza