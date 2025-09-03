Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fontajau s'ampliarà en 390 localitats aquesta temporada

La idea és poder-les estrenar el divendres 26 de setembre

Públic en el pavelló de Fontajau, en una imatge d'arxiu. / MARC MARTÍ

Jordi Roura

El pavelló de Fontajau s'ampliarà en 390 localitats gràcies a la instal·lació de grades mòbils de la firma Nusli, la mateixa que va fer les de Montilivi. L'operació té el vist-i-plau municipal i l'obra, que durarà tres dies, es farà després de la Sea Otter amb la idea de poder-les estrenar el divendres 26 amb els amistosos de l'Spar i el Bàsquet Girona contra Santfeliuenc i Nàpols, respectivament. Amb aquesta operació Fontajau podrà rebre més de 5.500 espectadors i s'alleugeix la llista d'espera per a abonar-se a l'ACB. Ho ha explicat la CEO Stefi Batlle aquest matí a s'Agaró en l'acte de presentació de les noves equipacions.

