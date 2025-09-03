Vermell i negre: Les noves equipacions del Bàsquet Girona
El Bàsquet Girona ha presentat les noves equipacions per als equips de l'ACB i la LF Endesa
El Bàsquet Girona ha presentat aquest dimecres al matí les noves equipacions per a la present temporada, sota el lema "Dos equips, una pell". Les samarretes i pantalons oficials són dues, de color vermell i negre. La vermella serà la primera de l'equip ACB i la suplent del femení i la negra, la primera de l'Spar Girona i la segona dels nois. L'acte s'ha fet al camí de ronda de b amb els jugadors Maxi Fjellerup i Ainhoa López, models per un dia. També hi han estat presents l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, i la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle.
Tant Fjellerup com Ainhoa han dit que els agradava molt les noves equipacions i s'han mostrat ambiciosos i entusiasmats "amb una temporada històrica que representa un pas endavant pel Bàsquet Girona". La setmana que ve Platja d'Aro acollirà dos partits de pretemporada: dijous 11 (19 h) l'Spar Girona jugarà contra el Santfeliuenc (encara queden algunes entrades) i l'endemà hi haurà un Bàsquet Girona-Barça (20.30 h) amb tot el paper esgotat.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: 'la qualitat del producte és la gran diferència
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
- Toni Moog: 'El diazepam és pitjor que la cocaïna
- Excursió turística a Gaza