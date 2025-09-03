Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vermell i negre: Les noves equipacions del Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona ha presentat les noves equipacions per als equips de l'ACB i la LF Endesa

Maxi Fjellerup i Ainhoa López amb les noves equipacions del Bàsquet Girona.

Maxi Fjellerup i Ainhoa López amb les noves equipacions del Bàsquet Girona. / Jordi Roura

Jordi Roura

Jordi Roura

Platja d'Aro

El Bàsquet Girona ha presentat aquest dimecres al matí les noves equipacions per a la present temporada, sota el lema "Dos equips, una pell". Les samarretes i pantalons oficials són dues, de color vermell i negre. La vermella serà la primera de l'equip ACB i la suplent del femení i la negra, la primera de l'Spar Girona i la segona dels nois. L'acte s'ha fet al camí de ronda de b amb els jugadors Maxi Fjellerup i Ainhoa López, models per un dia. També hi han estat presents l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, i la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle.

Tant Fjellerup com Ainhoa han dit que els agradava molt les noves equipacions i s'han mostrat ambiciosos i entusiasmats "amb una temporada històrica que representa un pas endavant pel Bàsquet Girona". La setmana que ve Platja d'Aro acollirà dos partits de pretemporada: dijous 11 (19 h) l'Spar Girona jugarà contra el Santfeliuenc (encara queden algunes entrades) i l'endemà hi haurà un Bàsquet Girona-Barça (20.30 h) amb tot el paper esgotat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
  2. Les conseqüències de Shein i Temu per al comerç gironí: 'la qualitat del producte és la gran diferència
  3. El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
  4. Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
  5. Li demanen una cigarreta i li acaben robant una cadena d'or a Girona
  6. S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus
  7. Toni Moog: 'El diazepam és pitjor que la cocaïna
  8. Excursió turística a Gaza

El Consorci de Transport Sanitari de Girona desconvoca la vaga prevista pels dies 5, 6 i 7

El Consorci de Transport Sanitari de Girona desconvoca la vaga prevista pels dies 5, 6 i 7

L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum

L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum

Donar sang i anar a fer el toc a la fresca, la campanya que atrau més aportacions a Girona

Donar sang i anar a fer el toc a la fresca, la campanya que atrau més aportacions a Girona

Les imatges de la Donació de sang a la Fresca a Girona

Les imatges de la Donació de sang a la Fresca a Girona

Àudios | Els pensaments d’un assassí, enregistrats per un micròfon ocult al seu cotxe: «¿Saps quan trobaran el cadàver? ‘Hoy no, maaañana’»

Àudios | Els pensaments d’un assassí, enregistrats per un micròfon ocult al seu cotxe: «¿Saps quan trobaran el cadàver? ‘Hoy no, maaañana’»

Àudios | Els pensaments d’un assassí, enregistrats per un micròfon ocult al seu cotxe: «¿Saps quan trobaran el cadàver? ‘Hoy no, maaañana’»

Àudios | Els pensaments d’un assassí, enregistrats per un micròfon ocult al seu cotxe: «¿Saps quan trobaran el cadàver? ‘Hoy no, maaañana’»

Dos ferits lleus en un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-7 a Borrassà

Dos ferits lleus en un xoc entre una furgoneta i un camió a l’AP-7 a Borrassà

Aquestes són les conseqüències d'utilitzar la mateixa roba interior dos dies seguits

Aquestes són les conseqüències d'utilitzar la mateixa roba interior dos dies seguits
Tracking Pixel Contents