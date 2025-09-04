Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Chloe Bibby es lesiona i acaba la seva temporada a la WNBA

L'australiana deixa Indiana després d'anunciar problemes al genoll esquerre

Chloe Bibby, al 'trainning camp' de les Golden State Valkyries.

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

La jugadora de l’Spar Girona, Chloe Bibby, ha acabat prematurament la seva trajectòria amb les Indiana Fever a la WNBA. L’australiana, que no participava des del 17 d’agost, deixa l’equip després d’anunciar una lesió al genoll esquerre.

El club gironí no esperava la presència de la millor jugadora de la passada Lliga fins a la finalització de la temporada americana, amb la qual cosa es desconeix si l’australiana avançarà el seu retorn a Catalunya i farà la seva rehabilitació monitoritzada per l’entitat.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, la lesió, en principi, no és greu; Bibby, davant les molèsties que arrossega des de fa un temps, hauria apostat per aturar i fer net, abans que el tema es compliqués més seriosament.

La temporada en terres americanes, amb els trainning camps, va començar per a ella mentre l’Spar Girona es jugava les garrofes en el play-off per al títol de Lliga, després d’haver conquerit el primer lloc en la temporada regular, una fita que provoca el retorn de l’entitat gironina a l’Eurolliga. Bibby va provar sort, en primer lloc, amb les Golden State Valkyries, però va acabar sense lloc a la plantilla.

A mitjan agost, el club de Fontajau va anunciar la continuïtat de Chloe Bibby per una temporada més. Ara, és qüestió de temps que es reincorpori als entrenaments.

