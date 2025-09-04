L’ACB confirma que els partits es veuran per DAZN
La plataforma oferirà en directe i a la carta tots els partits, un dels quals serà en obert
Caldrà veure si el canal arriba a un acord amb les autonòmiques i Televisió Espanyola perquè n'hi hagin més en obert
Redacció
L’ACB va anunciar una aliança amb la plataforma global d’streaming esportiu DAZN, que adquireix els drets per a emetre els partits de la Lliga Endesa, la Supercopa Endesa i la Copa del Rei per a les pròximes cinc temporades. La cobertura, segons anuncien les parts, començarà amb la Supercopa 2025, que es disputarà a Màlaga els dies 27 i 28. A més de la Lliga Endesa, la plataforma emetrà en exclusiva la Copa del Rei, del 19 al 22 de febrer de 2026.
Els aficionats del Bàsquet Girona, doncs, podran gaudir de tots els partits del seu equip en directe i a la carta. En total seran més de 1.700 en els pròxims cinc anys.
A més, DAZN oferirà cada jornada un partit de la Lliga Endesa en obert. Els aficionats podran seguir aquests partits gratis només amb descarregar l’App de DAZN i registrar-se amb el seu correu electrònic. DAZN llançarà un pla específic, que oferirà accés a tots els partits de la acb en directe i baix demanda. Aquest nou pla es podrà contractar a l’App de DAZN i Dazn.com pròximament. Els usuaris del pla Premium tindran inclosos aquests continguts en la subscripció sense cost addicional.
Caldrà veure ara si DAZN arriba a un acord amb els canals autonòmics i Televisió Espanyola perquè es puguin veure més partits en obert, tal com havia transcendit les darreres setmanes.
