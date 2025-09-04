La Travessa Popular de La Fosca arriba a la novena edició
L’esdeveniment esportiu tindrà lloc dissabte i compta amb quatre categories diferents: sprint, endurance, combo i kids, que inclouen distàncies entre els 200 i els 2.500 metres
DdG
La Travessa Popular de la Fosca arriba dissabte a la seva novena edició. Una activitat esportiva que enguany esdevé tret de sortida de la celebració del desè aniversari del Club Natació Palamós, que cada any organitza aquesta prova amb el suport del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós. La platja de la Fosca de Palamós acollirà un any més aquesta tradicional travessa de natació en aigües obertes, que es durà a terme a partir de les 9 hores. La prova comptarà amb quatre distàncies diferents: la modalitat Sprint, de 1.000 metres; l’Endurance, de 2.500 metres; la modalitat Combo, en la qual els nedadors i nedadores participaran tant a la prova Sprint com a l’Endurance i, finalment, la prova Kids, destinada als nedadors més petits, amb una distància de 200 metres.
