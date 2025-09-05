Els abonats només pagaran 5 euros pels dos partits de presentació del Bàsquet Girona
La jornada del dia 26 a Fontajau coincideix amb el Girona-Espanyol de futbol
L'equip de Moncho Fernández juga aquest dissabte (20.30 h, Esport3), el primer amistós de la pretemporada contra el Joventut
Els abonats del Bàsquet Girona només pagaran cinc euros per veure la jornada de presentació dels seus dos equips, masculí i femení, a Fontajau, el proper divendres 26 de setembre. Un programa doble que arrencarà a les 18h amb l’Spar-Toulouse i que es completarà a les 20.45h amb un Girona-Nàpols masculí. Entre els dos duels es farà la presentació de tots els equips base del club i d’altres activiats d’entreteniment. El club ha programat una jornada familiar amb un únic handicap: dijous a la nit LaLiga anunciava els horaris de la jornada de futbol d’aquell cap de setmana amb la mala sort que el Girona-Espanyol es jugarà aquell mateix dia (21h) a Montilivi.
El Bàsquet Girona juga contra la Penya el primer amistós de l'estiu (20.30, E3)
El Bàsquet Girona disputa dissabte al vespre (20.30h, Esport3) el primer amistós de pretemporada. Serà a Sant Julià de Vilatorta, en el marc del seu clàssic torneig, contra el Joventut de Ricky Rubio. Avui l’entrenador Moncho Fernández ha dit que «ens agafem el duel com un pas més de la pretemporada, dins del temps d’anar formant l’equip. Els jugadors tenen ganes de partits per poder posar en pràctica els conceptes que hem anat adquirint». El tècnic també ha considerat que «serà posar en pràctica el que hem treballat en un partit amb públic i àrbitres».
Per dur la millor entrada i un gran ambient a Fontajau el club va decidir fixar preus populars. Els abonats, d’aquesta manera, només hauran de pagar cinc euros (set i mig incloent les despeses de gestió), mentre que per al públic en general les localitats es mouen en preus d’entre 6 i 20 euros. Aquests tiquets ja es poden adquirir a la web del Bàsquet Girona. Els abonats han de validar la seva tarifa introduint el seu DNI. Els partits dels equips masculí i femení del 26 de setembre seran els últims assajos abans que arribi el debut a les seves respectives lligues el cap de setmana del 4-5 d’octubre. Els nois, a Burgos; les noies, a la pista de l’Estepona.
Coincidència amb el futbol
El Bàsquet Girona va fixar la data del divendres 26 per a la presentació dels equips davant l’afició fa setmanes. LaLiga, en canvi, tot just va fixar l’horari del Girona-Espanyol dijous passat. El partit, a més, és l’escollit per emetre’s en obert a través de la plataforma DAZN. Tot i això s’espera una bona entrada al pavelló, i més veient la bona resposta dels seguidors a les campanyes d’abonaments tant del Bàsquet Girona ACB com de l’Spar femení. En aquest sentit, la CEO Stefi Batlle destacava aquesta setmana que una bossa important d’abonats del Bàsquet Girona ha aprofitat la fusió per treure’s també el carnet del bàsquet femení. S’oferia un important descompte per a qui no es vulgui perdre cap partit dels dos equips.
El club resta a l’espera, també, que l’ACB faci oficials els horaris dels partits de tota la temporada, ara que ja s’ha confirmat l’acord amb DAZN per a la cobertura televisiva. De moment s’ha fet públic el calendari, però encara no hi ha els horaris. El debut a casa serà el cap de setmana de l’11-12 d’octubre contra l’UCAM.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN