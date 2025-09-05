Els gironins que fan fortuna a Mèxic
El Monterrey de Domènec Torrent (Santa Coloma de Farners, 1962) i Jordi Guerrero (Arbúcies, 1968), amb Sergio Ramos, Sergio Canales i Lucas Ocampos, entre altres, a la plantilla, mana a la Lliga mexicana després de sis victòries consecutives i una derrota en l’estrena del campionat en set jornades
«De mica en mica, ens ho anem creient. Encara ens queda molt per arribar a on volem. Això és un camí, un procés. Les individualitats, sense l’equip, no podran lluir. I com les tenim, intentarem buscar un estil de joc que ens apropi a la millor versió de tothom. Hem començat amb molts punts, però això no vol dir res. Vindran situacions complicades. És veritat que sempre és millor, quan comences, com ens ha passat a nosaltres, estar en la situació en la qual estem. Però hem de millorar més, encara juguem a ràfegues». Són paraules del tècnic de Santa Coloma de Farners, Domènec Torrent, propietari de la banqueta del Monterrey, que amb un inici esplèndid s’ha situat líder de la Lliga mexicana. Al costat de Torrent hi ha l’arbucienc Jordi Guerrero, segon de Pablo Machín en el primer Girona que va pujar a l’elit. La parella de gironins està fent fortuna a Mèxic.
Després de set jornades, el Rayados, conegut d’aquesta manera per les franges blaves i blanques de la seva samarreta, encapçala la classificació amb 18 punts, un més que els seus immediats perseguidors, l’Amèrica i el Cruz Azul. La Lliga no va començar bé pels de Torrent i Guerrero, que van perdre en l’estrena, el 14 de juliol, 3-0 contra el Pachuca. A partir d’allà, però, van començar a volar, amb sis triomfs consecutius: 0-1 amb el San Luis, 3-1 a l’Atlas, 1-3 al León, 3-2 al Mazatlán, 3-0 al Necaxa i 2-4 al Puebla. El San Luis és l’equip de Juanpe Ramírez, que ha aconseguit la titularitat un cop acabada una etapa de llegenda aquest estiu a Montilivi. És tretzè en la taula.
Una plantilla amb coneguts
Entre els futbolistes dirigits pels gironins, n’hi ha de coneguts pels amants del futbol espanyol: destaquen l’excentral de l’Espanyol, Héctor Moreno; l’excentral del Reial Madrid, Sergio Ramos; l’exmigcampista del Sevilla, Òliver Torres; l’exmitjapunta del Betis, Sergio Canales; o l’exdavanter del Sevilla, Lucas Ocampos. De fet, tots cinc van ser protagonistes en l’última victòria contra el Puebla, on Canales va fer un hat-trick.
Torrent aposta per un joc propositiu i valent, un segell clar de la seva identitat. L’exentrenador del Palafrugell, el Palamós i el Girona, i ajudant de Pep Guardiola en les experiències al Barça, el Bayern de Múnic i el Manchester City, afronta una nova aventura amb Jordi Guerrero després de passar plegats pel Flamengo, el Galatasaray i el mateix San Luis. Abans, Torrent havia dirigit també el New York City; mentre que l’arbucienc s’havia animat amb Pablo Machín en les propostes del Sevilla i l’Espanyol.
«El nostre estil és ofensiu: prefereixo guanyar 4-2 que 2-0. Sempre és millor que hi hagi gols i emoció, també per als aficionats. Però hem d’ajustar coses. Hem de tenir un equilibri entre la defensa i l’atac», desenvolupa, passats uns mesos de l’adaptació conjunta al nou país. Torrent i Guerrero també van participar en el passat Mundial de Clubs, amb una bona imatge malgrat quedar eliminats en els vuitens de final. En la fase de grups, van empatar amb l’Inter de Milà (1-1), subcampió de la Champions; amb River Plate (0-0) i van vèncer a l’Urawa Reds (0-4). En les eliminatòries el va tombar el Borussia Dortmund de Yan Couto (2-1).
«No tinc cap secret, el que faig és treballar i convèncer els jugadors del fet que ho poden fer millor. Al meu cap tinc dues coses clares: talent i compromís. Tot el món sap que Monterrey és un club especial, és un club gran. Ara hem de remar en la mateixa direcció per a obtenir resultats», advertia. De moment, els està sortint bé.
