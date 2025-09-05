CICLISME
L'equip Israel-Premier Tech, de Girona a l'univers ciclista
L’esquadra és propietat de Sylvan Adams, un milionari israelià amb nacionalitat canadenca que va establir la base de l’equip a Vilablareix, als afores de la capital gironina
Sergi López-Egea
Si algú s’acosta pels voltants del polígon industrial de Vilablareix, als afores de Girona, no s’estranyarà al veure autocars, camions i cotxes pintats de blau amb una estrella de David i publicitat de Premier Tech, una empresa canadenca que es dedica a gestionar les aigües residuals, entre d’altres coses. També intentarà reconèixer alguns dels corredors aficionats, membres de l’acadèmia de l’esquadra ciclista. Són una desena, uns nanos que es volen convertir en corredors professionals i que viuen a la capital gironina.
Si s’incorporen a la bici per beure l’aigua del bidó, serà el moment d’endevinar el nom que porten al pit, Israel, l’equip que va fundar Sylvan Adams, un magnat canadenc boig per la bici, amb uns quants títols com a corredor màster, ara amb 66 anys, i que des de dimarts es troba a la Vuelta per animar els ciclistes del seu equip i per convèncer-los que pel seu cap no passa la idea de retirar-los de la Vuelta.
L’Israel-Premier Tech té la seva base a Girona, un magatzem on guarden els camions, autocars, furgonetes i cotxes que no estan en competició i totes les bicis de la marca Factor. Entre tres i quatre persones s’encarreguen de la nau, ja que els mecànics de l’equip van i venen.
Entre els seus 28 ciclistes no hi ha cap espanyol i només tres israelians, dels quals un corre la Vuelta
Un altre equip a Girona
L’EF Education, amb llicència nord-americana, té un altre magatzem a la zona. Són els dos únics equips professionals que segueixen a Girona, que es va convertir fa uns anys en la ciutat on es va instal·lar el major nombre de corredors de primer nivell, arran que Lance Amstrong escollís la localitat catalana per viure-hi. Els ciclistes, tret d’excepcions com Chris Froome, que viu a Mònaco i es recupera de l’accident que va tenir la setmana passada, resideixen majoritàriament a Andorra.
Sylvan Adams, un canadenc fill d’un supervivent de l’Holocaust, va amassar una fortuna gràcies a les inversions immobiliàries abans d’establir-se amb la seva família a Israel a mitjans de la dècada passada per convertir-se en un "ambaixador amb missió especial" del país, amb uns bons contactes polítics i dedicat a la promoció turística gràcies, principalment, a l’equip ciclista. Presumeix d’haver pagat de la seva butxaca l’actuació de Madonna al Festival d’Eurovisió que es va celebrar a Tel-Aviv (2019).
Va ser el promotor que va portar el Giro a Israel el 2018 perquè el seu nou equip es pogués començar a lluir en les grans curses, després de comprar la llicència del Katusha, quan l’empresa russa va decidir retirar-se del ciclisme. És curiós: si s’hagués mantingut en el ciclisme professional, el Katusha hauria perdut el dret a participar en les curses, com li va passar al Gazprom, quan la Unió Ciclista Internacional el va suspendre arran de les sancions contra Rússia després de la invasió a Ucraïna.
A l’Israel Premier Tech corren 28 ciclistes, cap d’espanyol, si bé el director és el tècnic navarrès Óscar Guerrero. Només tres corredors són israelians. Un, Nadav Reisberg, participa en la Vuelta, tot i que va pels últims llocs de la taula. Van arribar a ser equip World Tour, però van perdre la categoria al baixar el 2022.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret