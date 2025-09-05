Roger Vidal: «Hem tingut temps per a construir, estem preparats i amb moltes ganes»
Entrevista a l'entrenador de l'Olot
Aquest és el primer curs des de l’inici, després de salvar-lo el curs passat. Considera que la plantilla té molts registres i es fixa el propòsit de la permanència.
Com enfoca aquesta nova temporada?
Hem volgut continuar amb la dinàmica amb la qual vam acabar el curs passat. Agafant l’equip des del principi tinc més calma que no pas la situació que em vaig trobar quan vaig signar. Allà hi havia urgència, no podia implantar segons què perquè hi havia la necessitat de fer punts i es mirava la immediatesa. Ara he tingut temps per construir l’Olot que vull, he pogut treballar els hàbits que vull que tingui l’equip.
El té on s’imaginava que estaria?
El tinc on el volia tenir, sí. Les derrotes de l’estiu ens han servit per a aixecar els fonaments i arribar en les millors condicions possibles. I ho hem aconseguit: estem preparats i amb moltes ganes de començar.
A la plantilla hi ha molts canvis.
A nosaltres ens costa molt mantenir els jugadors. Cal entendre el context de club que som; que estem a Olot, lluny de la capital. No és fàcil. Hem patit casos de tota mena: des de jugadors que ens han dit que no volien continuar, a decisions que ha pres el club. A mi m’hauria agradat conservar una part més gran del bloc que teníem, però estem molt contents amb els nous fitxatges. Crec que hem encertat, amb les apostes.
No ens fem ni la més remota idea de com li costa moure’s en el mercat a un club com l’Olot, oi?
És extremament complex, la veritat. En Lluís Micaló (nou director esportiu), ha fet una feinada. Hem de recordar que el nostre mercat és exclusiu per a jugadors catalans i que estem lluny de Barcelona. A més, tampoc no trobem pisos pels futbolistes que venen a jugar amb nosaltres. I pel que fa a l’àmbit econòmic, no som tan potents com altres rivals de la categoria. Nosaltres, quan fitxem a algú, estem obligats a afinar molt. Hem de tenir molt clar què necessitem i qui ens ho pot donar.
La Lliga comença dissabte a camp del Barbastre (18.30 hores). L’inici és complicat, però repassant la resta de conjunts de la categoria, aquest any sembla molt més forta.
Serà una Lliga molt difícil, d’aquelles en què tothom pot guanyar a tothom. Cada equip té les seves particularitats: uns es fan forts a casa, d’altres intenten fer un futbol més brillant... Però cadascú, amb les seves armes, converteix la Lliga en una bogeria. Cada punt serà important. De fet, sempre dic que cada punt que s’aconsegueixi s’ha de celebrar.
L’Olot mantindrà l’estil atrevit que el caracteritza?
Tenim clar qui som i què vam fer per salvar-nos, que és el que volem repetir. Però amb la plantilla que ens ha quedat, crec que tenim prou registres per ser valents i atractius, i a la vegada disposem de la capacitat d’adaptar-nos a ser més defensius si així ens obliga el rival.
Tot plegat, amb sentiment de pertinença.
El fet de tenir gent implicada i de la zona, que sentin el club com a propi, fa que tot vagi endavant. Tenim un gran vestidor, amb molta il·lusió. I això suma en els mals moments.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva