The North Face i Sharma Climbing s'uneixen per impulsar l'escalada a Espanya
La col·laboració arrenca amb la segona edició del The North Face® Climbing Day, el 6 de setembre, un esdeveniment internacional que convertirà els centres Sharma en autèntics punts de trobada de la comunitat escaladora
L'escalada viu un moment d'auge a tot el món, i Espanya no n'és una excepció. En aquest context, The North Face i Sharma Climbing, dos referents indiscutibles en el panorama indoor i outdoor, han unit forces per impulsar el creixement d'aquest esport i apropar-lo a un públic cada cop més ampli. La cadena de rocòdroms Sharma Climbing, fundada per l'escalador de renom mundial Chris Sharma, s'ha consolidat com a referent internacional de l'escalada indoor. I ara, juntament amb The North Face, treballen perquè més persones descobreixin l'escalada i els seus valors, combinant experiència, innovació i comunitat.
La segona edició del "The North Face® Climbing Day" omplirà els centres Sharma d'escalada amb reptes, tallers i activitats per a tots els interessats en aquest esport
La col·laboració s'estrena oficialment aquest 6 de setembre amb la celebració de la segona edició del "The North Face® Climbing Day", en un esdeveniment d'entrada gratuïta que portarà l'escalada als centres Sharma d'una manera única. La jornada inclourà tallers pràctics, reptes per a tots els nivells, música en directe i premis, en un ambient pensat per compartir la passió per aquest esport i gaudir-ne de manera inclusiva.
"Això no és una acció puntual. És un projecte a llarg termini per motivar més persones a escalar i viure l'experiència completa. The North Face® Climbing Day és només el primer pas d'un calendari carregat d'activitats i reptes que anirem desenvolupant amb The North Face durant els propers mesos”
L'escalada és molt més que esport
El projecte contempla un calendari anual d'activitats que combina altres esdeveniments periòdics —a més de The North Face® Climbing Day—, competicions amistoses i reptes especials, amb l'objectiu de fomentar la comunitat i transmetre valors com la superació, el respecte i el joc net.
Per a The North Face, aquesta col·laboració representa l'oportunitat de reforçar el vincle amb la comunitat escaladora en un entorn urbà i accessible. La marca defensa que l'escalada no és només un esport, sinó una experiència que combina esforç físic, estratègia i connexió amb la natura, i que, gràcies a Sharma, es podrà transmetre a un públic més divers i en un entorn segur.
La col·laboració de The North Face i Sharma Climbing busca difondre l'escalada com a esport, cultura i estil de vida
Escalada i sostenibilitat van de la mà
Un altre eix fonamental del projecte serà la sostenibilitat. Sharma Climbing i The North Face posaran en marxa diferents iniciatives per promoure pràctiques responsables, tant en l'escalada indoor com en la connexió amb l'entorn natural. Des de la reducció de l'impacte ambiental en els esdeveniments fins a projectes de sensibilització, les dues companyies subratllen que l'escalada no només es practica en un mur, sinó també en plena naturalesa, on el respecte pel medi és una part essencial de l'experiència.
Amb aquest acord, The North Face i Sharma Climbing consoliden la seva posició com a líders al sector i llancen un projecte que busca difondre l'escalada com a esport, cultura i estil de vida. Una col·laboració que promet transformar la manera com es viu l'escalada a Espanya, connectant més persones amb un esport que cada dia guanya nous adeptes.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret