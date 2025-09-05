Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Spar Girona suma el primer triomf de la pretemporada (51-91)

L'equip de Roberto Íñiguez ha superat sense problemes un rival de categoria inferior

Les fotos del Vilabàsquet Viladecans - Spar Girona

Les fotos del Vilabàsquet Viladecans - Spar Girona

Les fotos del Vilabàsquet Viladecans - Spar Girona / Bàsquet Girona

Jordi Roura

Jordi Roura

Viladecans

L'Spar Girona ha sumat aquest vespre a Viladecans el primer triomf de la pretemporada. L'equip de Roberto Íñiguez ha superat sense problemes un rival de categoria inferior en un duel que ha servit per començar a aplicar a la pista els conceptes que s'han anat treballant als entrenaments aquest estiu. El proper amistós serà el 10 de setembre a Andorra contra el Toulouse i l'endemà, per la Diada, partit a Platja d'Aro contra el Sanfeliuenc.

Les fotos del Vilabàsquet Viladecans - Spar Girona

