El Bàsquet Girona meravella contra la Penya (89-109)
Els de Moncho Fernández aclaparen els badalonins a base de triples (17) i s’imposen en el primer amistós de la pretemporada
Livingston, amb 23 punts i cinc triples, és el màxim anotador dels gironinins
Encara que no ho pugui semblar després del recital d’avui, evidentment, que hi ha moltes coses per polir i per millorar. Ara bé, si amb prou feines, amb una setmana d’entrenaments, el Bàsquet Girona és capaç d’acostar-se al nivell que ha ensenyat avui a Sant Julià de Vilatorta contra el Joventut en el primer amistós de l’estiu, Fontajau s’ho passarà bé aquesta temporada. Els de Moncho Fernández han superat sense contemplatius la Penya en un festival d’intensitat i joc ofensiu regat amb un encert estartosfèric des de la línia de tres (17 triples) que ha permès atrapar els cent punts. Sí, era un amistós, i la Penya tenia baixes, d’acord, però la repassada ha estat de les bones. I sense tres peces importants com Fjellerup, Vildoza i Fernández. Fontajau tindrà feina a triar ídol aquest nou exercici. Livingston, Hugues, Needham, Maric o els ja coneguts Martínez i Susinkas.
Quatre triples en cinc minuts i sis en un primer quart per emmarcar han donat als gironins un avantatge respectable de seguida (16-33). Mantenir aquest nivell d’encert des de la línia exterior era realment difícil al segon, però s’hi ha acostat fins arribar als onze de dinou en un 60% d’encert al final de la primera part. Livingston, Hugues i Martínez han metrallat una Penya desbordada que no sabia com aturar l’allau de triples. A partir d’aquí, el partit s’ha anivellat una mica en un segon quart més normal (22-22) per arribar al 38-55 al final de la primera part.
Al Girona ni li ha passat pel cap afluixar a la represa i ha mantingut un ritme d’anotació notable que feia difícil que la Penya escurcés distàncies. Ho ha intentat, és clar, amb jugadors com Rubio, Tomic o Kraag només faltaria i s’ha posat a onze al tercer quart abans que Susinskas, altre cop de tres, frenés la reacció. El Girona, agressiu, responia sempre, tant en estàtic com en transicions i dos triples de Busquets i Livinsgton van situar un màxim avantatge de +22 al final del tercer quart.
No fet, semblava més que fet. només calia mantenir un nivell semblant al de fins llavors. Tanmateix, un parcial de 13-3 només començar el darrer període ha obert la caixa dels dubtes, però un temps mort a temps de Moncho ha frenat qualsevol intent de reacció badalonina. Una esmaixada de Maric i un altre triple de Livingston han permès arribar que, amb dos tirs lliures de Maric, s’arribés als cent punts. El 89-109 és la millor manera de començar una temporada que promet emocions fortes.
