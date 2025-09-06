«Estem construint un equip des de zero i això vol temps»
El Bisbal, amb la baixa de Samba Kane, que arriba dilluns, i el dubte d’Okeke, vol ser «competitiu» a la Lliga Catalana tot i afrontar dos partits en 24 hores
El Solgironès Bisbal va engegar la pretemporada dilluns i avui, sis dies després, ja afronta el primer test a Mataró en el marc de la Lliga Catalana (19h). És més, en tindrà dos en 24 hores perquè demà, al pavelló Vell, l’equip d’Èric Surís es presentarà davant l’afició davant del Salou en una altra jornada de la competició catalana. Ahir el tècnic ja va advertir que el projecte tot just comença a caminar i que conjuntar deu jugadors nous (només segueixen Valera i Torrent), no es fa d’un dia per l’altre: «estem construint un equip des de zero i això vol temps», va subratllar.
Aquesta advertència no vol dir, ni molt menys, que l’equip no pugui ser competiu. Surís va explicar que la Lliga Catalana «ens fa molta il·lusió i, de fet, ningú juga a res sense ganes de guanyar». Ara bé, «la prioritat a aquestes alçades de pretemporada ha de ser tenir cura dels jugadors en quan a càrregues i que tothom estigui el el moment òptim i sense córrer riscos». Per a això va considerar que «disputant dos partits seguits en 24 hores haurem d’anar en especial cura».
L’entrenador del Bisbal insistia ahir que «volem ser competitius, ens fa il·lusió guanyar aquests partits», però l’objectiu principal dels duels contra Mataró i Salou «serà el rodatge, establir mecanismes de joc, anar-nos coneixent, perquè disposem d’una plantilla nova». En aquest sentit va afegir que « estem construint un equip 100% des de zero i això vol temps. Espero un tram inicial de temporada dur, en tot. Això no té secrets, aquí no prems un botó i tot l’engranatge ja funciona. El procés ens portarà temps, mesos, per anar adquirint nivell competitiu i fer-nos un equip amb majúscules».
El Bisbal, que es va presentar ahir davant l’afició en un acte popular al vespre al bar El Passeig, té la baixa segura per a aquests partits del seu nou sostre, Samba Kane (2,13 metres), que arriba dilluns. Okeke, per la seva banda, és dubte per la lentitud de la federació a l’hora de validar-li la fitxa. Superats els dos partits de Lliga Catalana, a partir de la setmana que ve el Bisbal en tindrà tres de la Copa d’Espanya abans de començar la lliga el 5 d’octubre a Albacete.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN