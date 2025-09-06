Fuentes li dona un empat de fe a l’Olot
El central, a la desesperada, entrat el temps de descompte i com a davanter centre, ha rescatat un punt merescut al camp del Barbastre
Una rematada del central Marc Fuentes en el temps de descompte, fent de davanter centre, ha donat un punt més que merescut a l’Olot en l’estrena de la temporada contra el Barbastre (1-1). El conjunt local, que s’havia trobat amb un penal caigut del cel al límit del descans, ha minimitzat danys amb l’avantatge en el marcador, però la insistència dels homes de Roger Vidal ha tingut premi.
Els olotins han demostrat personalitat en un escenari difícil, sobretot pel fet que, després de competir prou bé en la primera part, un penal de Ballesté li hagi complicat molt les coses amb el gol del Kun. L’Olot havia gaudit d’ocasions per avançar-se mitjançant Marc Mas, Enri i Pedro.
El porter local Troya, però, s’encarregava de desfer tots els intents catalans, que no han perdut l’esperança en cap moment. Especialment protagonista Víctor Maffeo a la banda dreta, seves han estat les accions de més perill: ha assistit Enri, però aquest s'ha trobat amb una mà immensa de Troya; fins que finalment, més optimista que mai, ha posat una pilota amb l’esquerra que Fuentes, entrant a la desesperada, ha enviat al fons de la xarxa.
Quan faltaven cinc minuts, i l’Olot perdia, Roger Vidal ha estat valent i ha fet entrar el juvenil Xaloc Paradas, en els seus primers minuts amb el primer equip en partit oficial.
Estrena del Girona B
El filial blanc-i-vermell, recentment ascendit a la categoria, visita diumenge el camp del Reus Reddis en el debut a la competició (18.45 hores, Esport3). L’equip de Quique Álvarez s’enfrontarà al seu principal competidor en la lluita a Tercera RFEF el curs passat. L’objectiu dels gironins no és cap altre que la permanència.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquests són els pobles de les comarques gironines que han desaparegut
- Foc en una fleca de Girona
- Ho has de saber: Aquesta és l'estafa amb la que et poden buidar el compte sense introduir el PIN
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda
- Confirmat per la Seguretat Social: així pots sumar fins a 48 mesos de cotització sense treballar