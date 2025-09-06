Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fuentes li dona un empat de fe a l’Olot

El central, a la desesperada, entrat el temps de descompte i com a davanter centre, ha rescatat un punt merescut al camp del Barbastre

Una imatge de l’estrena dels de la Garrotxa a la Lliga. / UE OLOT

Jordi Bofill

Girona

Una rematada del central Marc Fuentes en el temps de descompte, fent de davanter centre, ha donat un punt més que merescut a l’Olot en l’estrena de la temporada contra el Barbastre (1-1). El conjunt local, que s’havia trobat amb un penal caigut del cel al límit del descans, ha minimitzat danys amb l’avantatge en el marcador, però la insistència dels homes de Roger Vidal ha tingut premi.

Els olotins han demostrat personalitat en un escenari difícil, sobretot pel fet que, després de competir prou bé en la primera part, un penal de Ballesté li hagi complicat molt les coses amb el gol del Kun. L’Olot havia gaudit d’ocasions per avançar-se mitjançant Marc Mas, Enri i Pedro.

El porter local Troya, però, s’encarregava de desfer tots els intents catalans, que no han perdut l’esperança en cap moment. Especialment protagonista Víctor Maffeo a la banda dreta, seves han estat les accions de més perill: ha assistit Enri, però aquest s'ha trobat amb una mà immensa de Troya; fins que finalment, més optimista que mai, ha posat una pilota amb l’esquerra que Fuentes, entrant a la desesperada, ha enviat al fons de la xarxa.

Quan faltaven cinc minuts, i l’Olot perdia, Roger Vidal ha estat valent i ha fet entrar el juvenil Xaloc Paradas, en els seus primers minuts amb el primer equip en partit oficial.

Estrena del Girona B

El filial blanc-i-vermell, recentment ascendit a la categoria, visita diumenge el camp del Reus Reddis en el debut a la competició (18.45 hores, Esport3). L’equip de Quique Álvarez s’enfrontarà al seu principal competidor en la lluita a Tercera RFEF el curs passat. L’objectiu dels gironins no és cap altre que la permanència.

