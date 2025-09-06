L’Olot debuta a Barbastre sense Breñé, Gonpi i Guiu, lesionats
Roger Vidal perd els dos primers durant uns quants mesos per una luxació de clavícula
L’Olot enceta aquesta tarda (2/4 de 7) la nova temporada a Segona RFEF amb l’exigent desplaçament al camp del Barbastre. Ho fa amb la confiança i de tornar amb un resultat positiu, però amb l’infermeria ben plena només començar. Roger Vidal ha vist com perdia aquesta pretemporada dos dels jugadors cridats a marcar diferències en atac com Álex Gonpi i Ivan Breñé pel mateix motiu. Tots dos han partit luxacions de clavícula, han hagut de ser operats i estaran de baixa força temps. A més a més, Andreu Guiu tampoc hi serà per una lesió muscular.
«L’equip arriba bé al debut. Estem preparats a nivell emocional i a nivell de joc. Les baixes obren la porta a altres jugadors», diu el tècnic.
