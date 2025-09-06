Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Olot debuta a Barbastre sense Breñé, Gonpi i Guiu, lesionats

Roger Vidal perd els dos primers durant uns quants mesos per una luxació de clavícula

Pau López, en acció amb Portu durant el duel contra el Girona al Municipal

Pau López, en acció amb Portu durant el duel contra el Girona al Municipal / Pau González/UE Olot

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona/Olot

L’Olot enceta aquesta tarda (2/4 de 7) la nova temporada a Segona RFEF amb l’exigent desplaçament al camp del Barbastre. Ho fa amb la confiança i de tornar amb un resultat positiu, però amb l’infermeria ben plena només començar. Roger Vidal ha vist com perdia aquesta pretemporada dos dels jugadors cridats a marcar diferències en atac com Álex Gonpi i Ivan Breñé pel mateix motiu. Tots dos han partit luxacions de clavícula, han hagut de ser operats i estaran de baixa força temps. A més a més, Andreu Guiu tampoc hi serà per una lesió muscular.

«L’equip arriba bé al debut. Estem preparats a nivell emocional i a nivell de joc. Les baixes obren la porta a altres jugadors», diu el tècnic.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents