El nou Bisbal s'estrena amb victòria a Mataró (72-78)
Els d'Èric Surís fan un partit molt seriós i s'imposen en el primer partit de la Lliga Catalana de Segona FEB
És tot just el primer partit i de feina perquè l’equip es posi a punt i agafi els mecanismes que vol Èric Surís n’hi ha i molta per fer encara. Ara bé, començar amb victòria el primer dia sempre és positiu. Tant en l’aspecte anímic com per reforçar el missatge del tècnic. I això és el que va fer el Sòl Gironès Bisbal Bàsquet aquest vespre en el primer partit de la Lliga Catalana de Segona FEB a la pista de l’Homs Mataró. Els baix-empordanesos, encara sense Samba Kane, que arriba demà i amb la baixa d’Okeke a qui la Federació encara no ha tramitat la fitxa, han fet un partit molt seriós i sobreposar-se a un discret segon quart per acabar imposant la superioritat en una segona part notable (72-78). El Bisbal torna a jugar demà al vespre (19:00), aquest cop al Pavelló Vell contra el Salou, en el segon partit de la Lliga Catalana de Segona FEB.
I això que ha entrat bé al partit i va signar un primer quart que feia prometre-se-les felices (16-25). Tanmateix, el conjunt gironí ha vist com de seguida el Mataró li anava retallant l’avantatge fins a arribar a la mitja part ja per darrere en el marcador. A la represa, el Bisbal va tornar a agafar el timó del partit gràcies a l’encert anotador de Renane i Torrent. Tot plegat ha fet que s’arribés al darrer quart amb el Bisbal per davant però amb tot obert (55-58). A partir d’aquí, i amb el rebot tancat, el talent i l’ofici en els moments claus han fet que els gironins agafessin un avantatge que ja no deixarien anar més alhora que els maresmencs es fonien impotents veient com se’ls escapava el partit.
La victòria deixa un molt bon regust de boca a un Bisbal encara en construcció que demà s’examina davant la seva afició contra el Salou.
