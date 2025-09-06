El ripollès, Aleix Garrido, la revelació de Segona amb l’Eibar
Després de tretze anys a la base del Barça, el ripollès ha entrat amb força a la categoria de plata amb el conjunt basc
El Girona el va tenir a l'agenda però no hi va apostar i, lliure de contracte, ha signat pels d'Ipurua fins al 2028
Sergi Capdevila
Vestint de blaugrana des de 2012, a Aleix Garrido (Ripoll, 2004) li va tocar fer un pas molt dolorós fa uns mesos. Declarat barcelonista, culer fins a la medul·la, dels patidors, el ‘petit professor’ va decidir que era hora de buscar nous reptes. «Canviar d’aires», com ell mateix va reconèixer en les seves primeres declaracions com a futbolista de l’Eibar. El ripollès, que va estar a l’òrbita del Girona, tancava l’etapa de blaugrana i signava fins al 2028 amb els bascos, per continuar creixent a Segona. Lògicament, el seu objectiu número u i primordial era continuar de blaugrana i intentar triomfar amb aquesta samarreta. Però la proposta esportiva que li van traslladar des del club no contemplava un salt a la primera plantilla. De fet, ni tan sols fer la pretemporada a les ordres de Flick.
Amb 21 anys, Garrido es va veure empès a buscar-se les garrofes lluny de la zona de confort, fora de La Masia, que havia estat casa seva i centre de formació durant més d’una dècada. El club basc li va oferir un projecte interessant i un rol important a la recerca de l’assalt a Primera. Una proposta futbolística que encaixava amb el de Ripoll. I pla està responent en aquests primers compassos de la temporada. Difícil haver començat amb millor peu en una categoria, la Segona A, en la qual no tenia experiència. Cal recordar que Garrido va arribar a debutar oficialment als ordes de Xavi i que va entrar en moltes convocatòries. Però que principalment havia desenvolupat la seva activitat aquests últims anys en Primera RFEF, la categoria de bronze.
Aleix era conscient que la seva posició és caríssima en la primera plantilla blaugrana. I que les lesions de l’any anterior (es va trencar un metatarsià a la recta final del curs i després va recaure) el van frustra. De fet, no va poder completar la pretemporada amb Flick l’estiu de 2024 com estava previst. I després va anar ja a remolc.
Va liderar el curs amb el Barça Atlètic, tant amb Albert Sánchez com amb Sergi Milà. I va viure el disgust del descens. El va patir moltíssim. El seu cor és culer i va sentir aquest grau de responsabilitat. També entre llàgrimes va dedicar un vídeo preciós amb imatges d’ell de petitó ja amb el Barça i missatge per a l’afició barcelonista.
El gironí ha estat titular en les tres jornades que ha disputat l’Eibar a Segona. Dues assistències de gol i encarregat d’executar els tirs lliures. D’un, amb una paràbola deliciosa, en va néixer el 2-0 d’Arbilla davant el Granada. En els dos primers partits havia acabat amb 166 minuts jugats, dues assistències de gol, dues grans ocasions creades i un 92% d’encert en la passada.
Després de perdre a Osca, Garrido va dir que «no ens ha de frenar. Estic molt content pel que hem fet fins ara. Lectura i dinàmica molt positives». Porta la maneta de fer d’aquest Eibar, és vertical, està a gust. I es nota sobre el camp. Si el respecten les lesions, pot ser diferencial aquesta temporada.
Lògicament, en marxar-se lliure el Barça ja no té cap control sobre ell. El club blaugrana no li va oferir una proposta esportiva amb recorregut en primer equip ni amb pes en el futur pròxim. I veurem si no se n’acaba penedint al final del curs. El Girona tampoc hi va apostar amb força.
