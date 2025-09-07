Segona RFEF
El Girona B s'estrena amb derrota a Reus
Un solitari gol d'Alberto Benito els hi ha servit als reusencs per endur-se la victòria a la primera jornada de Segona RFEF
Jaume Massana
El vigent campió de Tercera RFEF ha frustrat l’inici de lliga del conjunt de Quique Álvarez. En un partit gairebé inofensiu dels visitants, els del Baix Camp s'han imposat en intensitat i efectivitat per aconseguir el triomf.
No ha mostrat la seva millor versió el filial del Girona al primer temps. La primera aproximació no va ser fins al minut 22 quan Shinosuke es plantava dins l’àrea i forçava un córner després d’una bona jugada de Carles Garrido. Els locals, per això, pressionaven als blanc-i-vermells i dificultaven la sortida des del darrere, permetent que Dani Homet tingués les dues oportunitats més destacades d’un Reus que no ha acabat de materialitzar la feina.
Sí que ha estat encertat a la segona meitat, on una pilota centrada des del lateral de l’àrea creuaria tota la defensa blanc-i-vermella i Alberto Benito al segon pal l’enganxaria de volea, allunyant-la de Sergi Puig i entrant ajustada al pal. Als darrers minuts el Girona ha buscat l’empat amb insistència, però la precisió i la sort no han estat del costat dels blanc-i-vermells. Els locals han pogut ampliar l’avantatge amb un cop de cap del golejador Benito que no ha trobat porteria.
