Tercera RFEF
Un gol de penal provoca la primera derrota del Peralada
Una diana de Josu Rodríguez aprofitant la pena màxima dona els tres punts al Badalona
Jaume Massana
Inici de campanya amarg pel Peralada. En un partit on l’empat semblava la resolució més justa pel que s’havia vist al terreny de joc, els onze metres han decantat la balança.
Els blanc-i-verds començaven avisant amb una falta directa d’Aleja, però han estat els escapolats que, dins de la poca activitat, han generat perill. Simón enviaria un tir lliure per sobre el travesser i Baro ha sortit al rescat dels xampanyers per treure una pilota sota pals que hauria significat el primer del Badalona en un primer temps on s'han ensenyat cinc targetes grogues.
A la represa, Gallo enganxava un cop de cap que sortia per ben poc i els visitants també obligarien Arnau a intervenir en un xut de Larrosa. Al 73, un penal molt evitable de Pol Cuatrecases seria convertit per Josu Rodríguez. El marcador ja no s'ha mogut i el Peralada ha perdut un punt de manera innocent.
