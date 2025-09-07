Un segon quart nefast, una llosa impossible d’aixecar per al Bisbal Bàsquet (66-79)
L'equip empordanès encaixa un 9-27 que fa miques un inici prometedor i acaba perdent contra el Salou, pel que la Lliga Catalana de Segona FEB s’esfuma
Mai és agradable perdre l’oportunitat de guanyar un títol, sobretot si la proesa s’escapoleix a casa, davant la pròpia afició. Però quan les desfetes arriben al setembre, amb setmanes encara per millorar i preparar-se, el dramatisme és relatiu. Les bones sensacions que dissabte va oferir el Bisbal Bàsquet a Mataró (72-79) semblava que tindrien continuïtat avui davant el CB Salou. Però un segon quart nefast, en què els de Èric Surís han encaixat un dolorós 9-27, s'ha acabat convertint en una llosa massa pesada. Tant, que ha estat impossible d’aixecar. Ha perdut el Bisbal que, d’haver guanyat, s’hauria proclamat campió de la Lliga Catalana de Segona FEB. El campió de la competició es decidirà després del duel d’aquest dijous entre el Salou i el Mataró.
Els 17 punts de Mikhailov, el més inspirat de la classe, han estat insuficients. Tampoc ha servit un inici prometedor i el 27-16 del primer període. Tot se n'ha anat anat en orris just després. Només 9 punts han sumat els empordanesos en tot el segon quart. Així, és impossible. 36-43 al descans i l’escenari que no ha canviat amb el pas pels vestidors. Amb un encert molt pobre en el tir exterior (tan sols 6 triples de 30 intents), només el 62-69 a manca de 4 minuts i escaig ha donat un xic d’esperança. A l'hora de la veritat ha estat un miratge, perquè el Salou ha premut de nou l’accelerador amb un parcial de 4-10 que ha impedit qualsevol intent de remuntada. Al final, 66-79 i a seguir fent feina.
