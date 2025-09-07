Tercera RFEF
Victòria patida i per la mínima de l’Escala al camp de la Grama (0-1)
El gol de Youssef Zaizoun ha donat els tres punts en el debut en partit oficial de David Gurillo com a tècnic dels blaugranes
Jaume Massana
No podia estrenar-se de milllor manera David Gurillo a la banqueta del conjunt anxover. Davant d’una Grama que li ha complicat les coses i que s'ha vist implicada en una acció als últims minuts que podría haver estat assenyalada com a penal, l’Escala s'ha imposat amb una diana de Youssef Zaizoun.
Partit d’anades i vingudes al Municipal Can Peixauet. Els porters d’ambós equips han estat entretinguts des del primer minut. Morilla rescatava l’Escala en dos xuts de Padillo i Meca, porter de l’equip local, salvava als seus en diverses ocasions, destacant un xut d’Hugo García des de la frontal. Ha estat en temps afegit quan en un rebuig d’un córner, Zaizoun avançava als visitants.
A la represa, els locals veien com l’assistent els hi anul·lava un gol per fora de joc i com, als últims insants de partit, l’àrbitre no assenyalaria un penal dubtós a favor dels barcelonins, desencadenant la polèmica del partit i les queixes de l’afició local.
