Xaloc Paradas, el darrer talent del planter de l’Olot
El jove tortellanenc de divuit anys va debutar dissabte i s’afegeix a la llarga llista de noms apareguts en el primer equip en els últims anys
Xaloc Paradas era una de les persones més felices del planeta, dissabte: el jove tortellanenc de divuit anys va debutar amb el primer equip de l’Olot en l’estrena de la Lliga a Barbastre (1-1), on els de La Garrotxa, amb Paradas ja sobre el terreny de joc, van esgarrapar un puntàs en el temps de descompte. «Estic molt content per l’estrena, per l’experiència viscuda dins del camp. En primer lloc, m’agradaria donar les gràcies als companys que ho han fet possible, perquè m’han ajudat en tot. Em sento molt satisfet», resumia, després de passar per la dutxa, però encara amb les emocions a flor de pell. «Crec que l’empat és molt merescut, hem treballat fins al final. No ens hem rendit, i això ha estat la clau per a treure un punt», continuava Paradas, que afegia que «fa molts anys que sóc a l’Olot, treballant i treballant. Al final ho he aconseguit (debutar amb el primer equip). Ara, per més; a no parar». El seu missatge deixa a les clares el caràcter i la personalitat d’un noi amb el qual l’entrenador, Roger Vidal, ja hi compta, com va demostrar fent-lo partícip, en el minut 85, de l’allau ofensiu final. Amb el marcador en contra, Vidal no va tremolar, i va cridar Paradas en la seva primera experiència entre els grans. Va ser un central, Fuentes, qui va rematar una centrada de Maffeo per començar puntuant en una nova aventura a la Segona RFEF.
Els joves es deixen veure
Paradas ni de bon tros és el primer nano del planter de l’Olot que treu el cap al primer equip. Els darrers anys, n’hi ha hagut un munt que s’han deixat veure. De fet, de la plantilla actual, Sergi Marcillo, Martí Puigbert, Oriol Marty, Guillem Farrés i Joel Arumí han competit en les categories inferiors olotines.
Per a Martí Puigbert, el partit a Barbastre va ser el primer en l’onze titular. El jove migcampista de Ventalló va debutar l’any passat a les ordres de Pedro Dólera, en un duel contra el Mestalla. L’entrenador barceloní també va apostar per Marcillo, que va fer les seves primeres passes al Municipal olotí davant de l’Atlètic Balears. Tant Marcillo com Puigbert ja s’han fet un lloc a la plantilla: el primer era del filial, el Sant Jaume Olot B; i el segon, directament del Juvenil A.
En terres aragoneses va anar convocat Farrés, que surt de juvenils, però encara no ha debutat. Ell hauria de ser el següent. Pel que fa a Marty, cedit pel València, va disputar un any als alevins del club; mentre que Arumí, que també ha tornat a l’entitat, és un altre dels talents del planter: va debutar amb Gabri Garcia el 2021.
En els últims anys, els fruits del futbol formatiu són un fet: Guillem Terma i Arnau Forés van ser traspassats al Castelló B i Vila-real B, respectivament. A la llista de futbolistes apareixen Marc Comamala, Martí Coderch, Marc Pijuan, Joel Ferrés, Lluc Vilanova o Jordi Manzano i Adri Port, que van debutar a Lleida en la 2022-23. La base de l’Olot no només escriurà el futur, també escriu el present.
