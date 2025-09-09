El Barça-València es jugarà a l'estadi Johan Cruyff
El club blaugrana anuncia que diumenge jugarà al camp del filial, amb capacitat per a 6.000 persones
Albert Guasch
A manca de cinc dies pel Barça-València, exhaurint els terminis fins més enllà del raonable, el FC Barcelona va revelar per fi on exercirà d’amfitrió diumenge (21:00). Com s’intuïa, serà a l’Estadi Johan Cruyff, la qual cosa implica que amb prou feines 6.000 espectadors podran veure en directe el primer partit de Lliga com a local de la temporada. Un club gegant i només un grapat d’aficionats en directe. Tota una desproporció.
El que en qualsevol club no passa de ser un tràmit inadvertit, a l’entitat blaugrana és una novel·la d’Agatha Christie. Inscriure un fitxatge? Suspens. Designar seu d’un partit com a local? Encara més suspens. I així sempre, fins a la normalització absoluta de l’insòlit. El partit al Johan Cruyff posa de manifest la caòtica gestió dels terminis per part de la directiva de Joan Laporta en la remodelació del Camp Nou. Amb el nou temple encara indisponible per les obres i Montjuïc en mans dels compromisos de l’Ajuntament, el Barça de Flick i Lamine Yamal haurà de jugar-se els tres punts en el recinte pensat per al juvenil, el filial i el primer equip femení. El factor camp, diluït.
Els socis i abonats resulten, evidentment, els més perjudicats. Només ben pocs podran accedir a les limitades places a les graderies, com ja va passar amb l’amistós del Gamper davant el Como de Cesc Fàbregas. Com es distribuiran les entrades disponibles per als suposats amos del club és encara una incògnita, un misteri més.
Pel camí, el club ha aconseguit convertir en un espectacle mediàtic termes tècnics de la construcció, l’enginyeria i la paperassa burocràtica. Com sap qualsevol soci mitjanament interessat, la tornada al Camp Nou depèn del Certificat Final d’Obra parcial que l’entitat ha de fer arribar a l’Ajuntament perquè, després de les revisions pertinents de seguretat, pugui atorgar la Llicència de Primera Ocupació. Això equivaldria a donar llum verd a obrir la Tribuna i el Gol Sud i donaria dret a entrar a uns 27.000 espectadors. Quan passarà això? No ho sap ni el mateix Barça, preocupat aquesta setmana per l’immediat, que és resoldre la logística del partit contra el València. LaLiga no ha volgut atorgar-li una quarta jornada seguida com a visitant però accedeix a deixar-lo jugar en un camp que, per capacitat, és impropi de la Primera Divisió.
Visites de LaLiga
LaLiga ha visitat Barcelona per comprovar les adequacions, gens extraordinàries, en les instal·lacions de Sant Joan Despí. Que les càmeres de VAR estiguin al seu lloc, les connexions a les unitats mòbils no fallin, hi hagi espai per a tota la marea mediàtica, per als convidats VIP, per a l’arquitectura de seguretat… REsolt el del València, ara tocarà decidir on es juga contra el Getafe del 21 de setembre, contra la Reial Societat set dies després i ja en la Lliga de Campions, contra el PSG l’1 d’octubre. El comunicat oficial no revela aquest misteri encara. Són els serials que venen.
Sense planificació
I igual que passa amb el partit davant el València, no hi ha planificat encara què han de fer els socis i abonats per a poder veure a l’equip del seu club en els tres partits que segueixen. Però és evident que resulta complicat planificar una política de preus i ubicacions si no es coneix la seu de les trobades. El Barça sospira pel Camp Nou, encara que sigui només amb 27.000 espectadors. L’Ajuntament va fer aquest dimarts una nova revisió convencional.
Cal recordar que el club i la constructora Limak van pactar un retorn al Camp Nou amb 60.000 espectadors per a novembre de l’any passat quan es va decidir el guanyador del polèmic concurs de la monumental construcció.
