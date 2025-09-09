El Bàsquet Girona disputarà la majoria de partits entre els dissabtes a la tarda i els diumenges al migdia
Nou partits queden programats entre les 12 i les 12.30h, una franja que possiblement coincidirà amb els duels en obert per TVE i Esport3
El Bàsquet Girona s'abona aquesta temporada als partits els diumenges al migdia o els dissabtes a la tarda. Almenys això es desprèn dels horaris que ha fet públic avui l'ACB, dies després d'haver anunciat l'acord amb DAZN que deixa Movistar en fora de joc. Nou dels trenta-quatre duels de la temporada de l'equip de Moncho Fernández han quedat programats en diumenge, entre les 12 i les 12.30h, unes franges que possiblement coincidiran amb els partits en obert per Esport3 i TVE, respectivament. Així un diumenge a les 12h hi haurà l'Andorra-Girona (19/10), el Girona-Gran Canària (26/10), el Girona-Lleida (28/12), el Lleida-Girona (15/2), el Girona-Unicaja (8/3), el Girona-Andorra (15/3) i el Bilbao-Girona (24/5). Mitja hora més tard quedarien el Girona-Barça (9/11) i el Joventut-Girona (18/1), els únics que anirien per TVE en tota la temporada.
Calendari amb horaris ACBCalendari amb horaris ACB
Els dissabtes a la tarda
L'altra gran franja s'ha situat els dissabtes a la tarda. De fet, amb el nou operador, hi ha nou horaris diferents per jornada (dissabtes 18h, 19h, 20h i 21h i diumenge 12h, 12.30h, 17h, 18h i 19h). Sis jornades del Bàsquet Girona queden programades per dissabtes a les 18h (contra UCAM, Granada i La Laguna Tenerife a casa, i Saragossa, UCAM i Breogán, a fora), i cinc més, els dissabtes a les 19h (Burgos, Unicaja, Granada i Gran Canària, a domicili i Saragossa, de locals). Entre les vuit i les nou del vespre, els dissabtes, hi haurà quatre partits. La temporada passada, a Fontajau, moltes jornades van caure en dissabte (20.45). Aquest curs, en aquesta franja, només hi haurà el Girona-Breogán (6/12), el Girona-Burgos (31/1) i el Girona-R. Madrid (28/3).
La temporada arrencarà per a l'equip de Moncho Fernández el proper dissabte 4 d'octubre, contra el San Pablo Burgos, a les 19h de la tarda. L'estrena del nou projecte a Fontajau serà una setmana més tard, 11/10, contra l'UCAM Múrcia (18h). Hi haurà dues jornades intersetmanals (a Manresa, divendres 2/1, a les 19h, i també contra els del Bages, a casa, el dimecres 13/5, igualment a les 19h). La darrera jornada, el divendres 29/5, no té horari. Aquell dia visitarà Fontajau el Joventut, en un derbi d'alt voltatge en funció de les necessitats de classificació que puguin tenir els dos equips. Igualment la publicació dels horaris constata que alguns dies l'equip masculí coincidirà amb el femení, sense anar més lluny, el cap de setmana del 4/1, amb un Girona-Bilbao i un Spar Girona-Perfumerías Avenida que d'entrada cauria en la mateixa franja i que caldrà modificar.
Molts aficionats esperen que en les properes setmanes DAZN aclareixi si compartirà els drets amb TVE i els canals autonòmics per oferir dos partits en obert per jornada, tal i com s'ha anat explicant sense que hagi arribat la confirmació oficial. Aquests dues serien els programats els diumenges al migdia, el de les 12h, per Esport3, i el de les 12.30h, per TVE (Teledeporte o La2, encara s'està estudiant). També inquieta a molts seguidors si aquells que estan abonats a DAZN a través de Movistar podran accedir als partits d'ACB. La plataforma ha explicat que contractar els duels tindrà un cost de 9,99 euros mensuals.
