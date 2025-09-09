Reportatge
De Girona als EUA gràcies al bàsquet
La base del Bàsquet Girona viu un moment dolç, especialment en femení. Ho demostren els títols de campiones de Catalunya júnior i també que Fontajau és plataforma per dur als EUA jugadores fetes aquí
Aina Cargol (University of San Francisco), Berta Pagès (Casper College), Carla Bagudà (Samford University) i Jana López (Northeast Community College, Hawks), de la generació de 2007, van proclamar-se l’abril passat campiones de Catalunya amb el Bàsquet Girona a Vilafranca després de tombar el Joventut (71-62) a la final. Allò les va dur al campionat d’Espanya, amb un paper notable, i uns mesos més tard emprenen l’aventura de seguir la seva carrera universitària i basquetbolística a molts quilòmetres de casa, als EUA. Des que els equips de base de l’Uni es van integrar al Bàsquet Girona fa tres anys, en el primer pas d’una unificació que ha culminat aquest estiu amb els primers equips, sis jugadores formades a Fontajau han aconseguit fer el salt a Amèrica, una bona prova de l’alt nivell del bàsquet gironí. A les quatre que ho han fet aquest any cal afegir-hi Clàudia Acín (Liberty WBB Virginia) i Emma Walters (Indiana Tech University), nascudes el 2005, i també campiones de Catalunya al seu moment.
La marxa de les millors jugadores europees cap a universitats dels Estats Units un cop acabada la seva etapa de formació és cada vegada un fenomen més gran. En bàsquet masculí ja fa anys que passa, i per a això l’intent de frenar-ho amb la creació de la lliga U22, i ara li ha arribat l’hora al femeni. Són molts els factors que expliquen aquesta fuga de talent però bàsicament es pot resumir en dues o tres idees: les jugadores opten a beques que els permeten estudiar i fer-ho compatible amb el bàsquet sense les dificultats que es trobarien a casa i, per altra banda, quedar-se equival a fer un salt molt gran entre l’etapa formativa i el bàsquet professional, sense cap categoria intermitja que faci de pont. A més se’ls dona l’oportunitat de conèixer una nova cultura i perfeccionar l’anglès, un tren, per tot plegat, al qual és difícil de resistir pujar-hi.
Aquell acord segellat el maig de 2022 entre el Bàsquet Girona i l’Uni per unir els seus equips base sota la direcció de Laia Palau i Pere Puig ha donat, per tant, resultats esportius molt satisfactoris. Ho són els dos campionats de Catalunya recents (2023 i 2025), el bon paper als campionats d’Espanya, i que les jugadores fetes a Fontajau tinguin l’oportunitat de fer el salt a les universitats americanes. Cada vegada més empreses es dediquen a seguir jugadores i guiar-les per dur-les als EUA amb projectes d’estudis i esport molt seductors. Després, amb les diferents propostes universitàries que els fan arribar, les jugadores trien la que més els convé.
En bàsquet masculí el creixement del Bàsquet Girona també és notable. La temporada passada, per primera vegada, l’U18 va disputar una final a quatre júnior amb una plantilla formada per jugadors gironins. No és feina fàcil, perquè Barça, Joventut i Manresa disposen de pedreres molt potents i, en alguns casos, reforçades amb jugadors de fora. Després de caure contra els blaugranes, el Bàsquet Girona va perdre davant del Manresa (57-71), deixant escapar la possibilitat de seguir fent història que hauria representat classificar-se per al campionat d’Espanya. n
