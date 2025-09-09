El Girona presenta la Fundació per promoure la salut, els valors de l'esport i la cohesió social
L'acte, celebrat al CaixaForum, ha comptat amb l'assistència de Míchel, Arnau, Stuani, Portu, com a representants de l'equip; de Pere Guardiola, Delfí Geli i Ignasi Mas-Bagà, en nom del club; i Lluc Salellas, Miquel Noguer i Narcís Casassa, per la part institucional, entre d'altres
El Girona FC ha presentat aquest vespre al CaixaForum la seva Fundació, en un acte que ha comptat amb l'assistència de l'alcalde, Lluc Salellas; el president de la Diputació, Miquel Noguer; el secretari general de l'Esport, Abel García, el delegat d'esports de la Generalitat, Narcís Casassa, i el cuiner Joan Roca i membres del Consell Assessor, entre d'altres. Per part del club hi eren el president, Delfí Geli; el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola; el CEO Ignasi Mas-Bagà, i el director de comunicació i responsable de l'àrea social, David Torras. Arnau, Stuani i Portu, a banda del tècnic Míchel Sánchez, tampoc s'ho han volgut perdre.
La Fundació vol promoure la salut (física, mental i social) i els valors de l'esport. Busca ser un model de cohesió social i ser un model de pont entre el club i la ciutat, potenciant el "sentiment de pertinença". El president de la Fundació és Ignasi Mas-Bagà, que ha considerat que el projecte "mira més enllà del futbol". "Des del club portem molts anys implicats amb la nostra comunitat, treballant amb projectes solidaris", ha assegurat, destacant la tasca que ha fet en aquest sentit el cap de comunicació David Torras des que va arribar al club fa vuit anys. Mas-Bagà ha dit que "amb constància i humilitat es poden assolir fites impensables" i creu que la Fundació "vol fer un pas més i millorar la vida de les persones". També hi haurà atenció especial per als joves. "Volem que la Fundació sigui un referent de cohesió social a les comarques gironines i demostrar que el futbol pot ser una eina transformadora que generi oportunitats. Tot això ho farem guiats pel compromís, el respecte, l'inconformisme i el treball en equip", ha afegit.
Hi haurà tres grans eixos estratègics: salut i benestar, educació i formació, i cohesió social i desenvolupament comunitari. "Ara toca el partit de les persones, el més important de tots", ha tancat l'executiu del club. Tot seguit han pres la paraula Delfí Geli i David Torras. Geli ha dit que se sentia "orgullós" del projecte: "ens fa especial il·lusió, portem temps treballant-ho per vehicular totes les accions que hem anat fent amb la societat gironina. És el deure que tenim com a Girona FC, estar al costat de la nostra comunitat". Torras ha explicat que "ha costat molt arribar fins aquí, el club ha intentat fer moltes coses", i ha posat d'exemple les col·laboracions amb Creu Roja, les visites a l'hospital Josep Trueta, a escoles, a centres d'acollida, l'equip Genuine, Open Arms, els damnificats per la dana, el banc de sang, i Girona Est, entre moltes d'altres. "La Fundació ens ajudarà, però fins ara hem fet bé les coses", ha insistit.
Míchel, per la seva banda, ha subratllat que "som uns privilegiats, quan surts al carrer i veiem les coses que passen a la societat és posar els peus a terra. Poder ajudar i ser solidaris amb la gent de la ciutat i les comarques és molt important". Stuani, que la temporada passada va col·laborar amb el llibre Relats Solidaris de l'esport, ha indicat que "aixo és un gran projecte. Jo sempre miro d'involucrar-me en aquesta mena de coses, acostar-me als més petits, i és una cosa molt bonica". Segons Portu, un altre dels capitans, "a Girona he viscut moltes coses maques amb l'afició i el club, i em quedo amb el creixement. Veure la Fundació del Girona, que podrà ajudar i transmetre els valors a tothom, és molt maco". Arnau ha tancat aquest torn de paraula explicant que "el club m'ha transmès valors com l'esforç, el sacrifici, la humilitat. Als més petits els diria que gaudeixin de jugar a futbol".
