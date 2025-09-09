Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos partits en 24 hores de diferència per a l’Uni Girona

S’enfronta dimecres al Tolosa en un amistós a Andorra (19 hores) i dijous al Santfeliuenc a Platja d'Aro (19 hores)

Marta Canella, a Fontajau

Marta Canella, a Fontajau / Aniol Resclosa

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L’Uni Girona disputarà dos partits en 24 hores: dimecres a la tarda a Andorra contra el Tolosa (19 hores) i dijous contra el Santfeliuenc a Platja d’Aro (19 hores). «Està bé per a poder preparar una possible situació en la Lliga Catalana. Evidentment, ja no serà com va ser la setmana passada (triomf contra el Viladecans per 51-91), sinó que és un pas endavant», ha valorat la jugadora Marta Canella, que ha afegit que «el Tolosa és un conjunt molt físic, amb un joc diferent. Ens ha de servir per continuar creixent com a equip i intentar dibuixar el camí cap a on volem anar».

