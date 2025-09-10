El Mundial de l’apneísta de l’Estartit
Isabel Sánchez-Arán, del Club Apnea La Caretta de l’Estartit, comença el Campionat Mundial d’Apnea CMAS amb l’objectiu principal d’assolir la mítica barrera dels 100 metres de profunditat al mar
«No tinc por al fet que em passi alguna cosa. El que tinc són reptes. Si una persona no té reptes, què té?», confessa Isabel Sánchez-Arán (Elx, 1984), apneísta del Club Apnea La Caretta de l’Estartit. Al cap, aquests dies, hi té el Campionat Mundial d’Apnea CMAS, que per a ella, si la climatologia ho permet, comença avui a la ciutat grega de Mytikas, on representarà a la selecció espanyola i s’ha fixat l’objectiu principal d’assolir la mítica barrera dels 100 metres de profunditat al mar. «Estic gaudint, no sento cap mena de pressió. Sincerament, m’agradaria que aquest moment previ s’allargués. Desitjaria poder congelar el temps i continuar relaxada. Sí que hi ha el puntet de comprovar quin rendiment puc donar, però no tinc pressa perquè arribi», diu.
Immersa en un món que no es pot planificar, ha intentat seguir certes pautes de preparació, que ha alternat en funció dels entrenaments. «És veritat que aquí estic només per mi i tinc temps per entrenar i descansar, però també haig de fer networking. Això forma part de la vida d’un esportista, sobretot els que no som Cristiano Ronaldo, que té un equip de persones que li ho fan tot». Sánchez-Arán ha de bussejar, però també ha de tramitar allò que li permet bussejar.
La gestió del fracàs
«A vegades s’han d’alinear molts planetes perquè pugui entrenar correctament. Aquest esport requereix tenir capacitat d’adaptació, perquè sovint t’exigeix improvisar. Depens de la climatologia. S’ha de venir amb la ment oberta, cal ser flexible. Hi ha gent que es pensa que tot està supermil·limetrat i no pas: jo vaig fent perquè mai no sé com anirà», descriu. Aquest any, «hauria d’avançar deu metres, i això és molt. Però si no puc baixar fins als 100, ja ho intentaré el vinent. No em suposa un problema, no arribar-hi. La vida dels esportistes està plena d’èxits i fracassos. És part del joc. El que diferencia els grans esportistes de la resta és la capacitat per gestionar aquests fracassos perquè amb l’èxit és fàcil viure. Per això és clau la perspectiva amb què afrontis la vida, saber què és i quin valor li dones».
Sánchez-Arán se sent «enamorada i molt connectada amb el mar. Des de petita, estar a l’aigua m’ha encantat, m’ha aportat benestar. Afortunadament, amb el temps he trobat una manera d’interactuar-hi més estretament, fent un viatge interior. És una fusió molt especial, molt», destaca. Considera l’Estartit «casa meva. Sé on està tot, les espècies marines que em puc trobar, els llocs bonics que puc visitar...». Allà compagina la competició i els entrenaments a les Illes Medes amb la feina de monitora. «Cada any hi ha més participants i més clubs a Catalunya. I ve tota mena de gent: he conegut des d’un nano de 14 anys a un alumne de 70». En la seva tasca de divulgació, recorda que «l’apnea té nivells, és com la bicicleta. Però des que hi ha tants cursets i formacions la gent progressa més de pressa. Abans estava tot per descobrir, era un esport jove. Ara els donem trucs per passar-se la pantalla. S’ha d’anar amb compte, perquè si tens un principiant que no té molta consciència del seu cos o de l’entorn, és arriscat. Necessites una adaptació».
L’apneísta del Club Apnea La Caretta de l’Estartit col·lecciona un munt de fites: medalles en Mundials, rècords en els Campionats d’Espanya i és la dona espanyola que més temps aguanta sota l’aigua. S’ha convertit en una referent. «És un orgull immens. Les noies que vulguin ser professionals d’un esport gens mediàtic, i amb molt poques ajudes, han de saber que no és impossible. Poden ser-ho. Cal sacrificar un munt de coses, però hi ha un camí».
L’escola pública de l’Estartit
Sánchez-Arán reivindica la responsabilitat dels pobles de la costa. Per això, està encantada que a l’Estartit, a l’escola pública, ja portin els petits i petites a la platja a fer-hi activitats. Des de snorkel a caiac i vela, segons les edats. «Aquest és el tresor cultural d’aquí, és un símbol d’identitat. Cal descobrir-lo, cuidar-lo, protegir-lo i desenvolupar-hi una estima». Fa uns anys va deixar la seva feina de magisteri d’educació primària per llançar-se a una aventura que l’ha deixat hipnotitzada. «No sé si és perquè vaig perdre la mare de jove, abans de complir els 20 anys, però allò em va deixar una marca. Que la vida és un tresor. És com si hagués fet una cosa bona en una altra vida i m’haguessin premiat amb 80 anys per viure al paradís. Jo sento que això és el paradís. Visc el meu somni».
En terres gregues és on buscarà fer-la més grossa que mai. Ho aconseguirà? «No vull obsessionar-me. Vull viure el present, perquè si et projectes en el futur, deixes de viure el que està passant ara. Vull continuar sentint-me guiada pel cos i desenvolupar les meves habilitats, no pensar en números. Ha de fluir», finalitza.
