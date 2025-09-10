El Mundial de rem per a veterans: el gran repte del CN Banyoles
Des d’ahir i fins diumenge es disputa a l’Estany una prova internacional que porta 3.600 esportistes a la ciutat
El club local, que celebra el centenari, hi tindrà una setantena de representants
Les xifres impacten: 3.600 esportistes, 747 clubs representats de 51 països diferents i fins a 15.000 participacions. El Mundial de rem per a veterans ha aterrat avui a Banyoles, on no hi ha places hoteleres en tota la setmana, i hi romandrà fins diumenge, en el repte més gran de la història del club local. Així ho argumenta Jordi Casanovas, president del CN Banyoles: «és un desafiament molt gran, la prova esportiva que ha portat més gent a la ciutat i que, possiblement, n’hi portarà mai, on a banda d’això hi hem d’afegir els acompanyants. Hi ha regates sense aturador, cada tres minuts, entre les vuit del matí i les sis de la tarda, i tot plegat, en un ambient festiu, perquè es tracta d’un esdeveniment esportiu però també social, ja que els participants el que també busquen es retrobar-se amb amics i coneguts i descobrir el territori». L’impacte de la prova ha omplert hotels també a la Costa Brava, a Girona capital i, fins i tot, a Santa Coloma de Farners.
L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, veu la World Rowing Masters Regatta com un esdeveniment que torna a posar a al ciutat com a centre mundial del rem. «És una prova de foc en tots els sentits», a més d’afegir que «tot això no seria possible sense el voluntariat, amb aquestes 350 persones que s’han implicat en aquesta competició». Pel que fa a l’impacte de la prova, Noguer apuntava que «tindrà un impacte a nivell turístic, i és que durant tota aquesta setmana tindrem a milers de persones per la ciutat, amb tot el que comporta pels establiments i els comerços de casa nostra, de la comarca i de la província».
El Centenari del club
La prova arriba en plena celebració del Centenari del CN Banyoles. De fet, s’havia d’haver celebrat el 2021, però la pandèmia el va posposar. I des del club van triar fer-lo el 2025 per tal que coincidís en els 100 anys d’història. «És el repte més gran que ha tingut mai el club», va assegurar. A banda de la competició esportiva hi ha un village, zona comercial, i ahir es va fer una cerimònia inaugural. El club local hi tindrà una setantena de representants, amb exolímpics com Andreu Canals (Barcelona, 1992) i Josep Pardàs (Moscou, 1980). La setmana que ve l’Estany acollirà un altre dels grans esdeveniments del club: la travessia de natació, que aquest any té novetats com que hi haurà dues proves masculines i femenines federades, i una de mixta per a la resta de participants.
Aquesta és la prova que ha portat més esportistes a la ciutat, una prova de foc en tots els sentits per al club
El Mundial per a veterans és la regata més gran organitzada per la Federació Internacional de Rem. Oriol Sallent, director de la competició, ha dit avui que «Gran Bretanya, amb 670 esportistes, i Espanya, amb més de 400 remers i remeres, seran els països més representats, però també n’hi ha dels Estats Units (prop de 300), Austràlia (142), Brasil (104) i Japó (75). Els competidors tenen entre 28 i 93 anys i totes les proves són en distància de 1.000 metres. La prova ha obligat a fer restriccions de mobilitat al parc de la Draga.
