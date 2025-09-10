Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Mundial de rem per a veterans: el gran repte del CN Banyoles

Des d’ahir i fins diumenge es disputa a l’Estany una prova internacional que porta 3.600 esportistes a la ciutat

El club local, que celebra el centenari, hi tindrà una setantena de representants

Les regates han pres l'Estany de Banyoles des de primera hora del matí

Jordi Roura

Girona

Les xifres impacten: 3.600 esportistes, 747 clubs representats de 51 països diferents i fins a 15.000 participacions. El Mundial de rem per a veterans ha aterrat avui a Banyoles, on no hi ha places hoteleres en tota la setmana, i hi romandrà fins diumenge, en el repte més gran de la història del club local. Així ho argumenta Jordi Casanovas, president del CN Banyoles: «és un desafiament molt gran, la prova esportiva que ha portat més gent a la ciutat i que, possiblement, n’hi portarà mai, on a banda d’això hi hem d’afegir els acompanyants. Hi ha regates sense aturador, cada tres minuts, entre les vuit del matí i les sis de la tarda, i tot plegat, en un ambient festiu, perquè es tracta d’un esdeveniment esportiu però també social, ja que els participants el que també busquen es retrobar-se amb amics i coneguts i descobrir el territori». L’impacte de la prova ha omplert hotels també a la Costa Brava, a Girona capital i, fins i tot, a Santa Coloma de Farners.

Diversos participants ahir a l'Estany de Banyoles

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, veu la World Rowing Masters Regatta com un esdeveniment que torna a posar a al ciutat com a centre mundial del rem. «És una prova de foc en tots els sentits», a més d’afegir que «tot això no seria possible sense el voluntariat, amb aquestes 350 persones que s’han implicat en aquesta competició». Pel que fa a l’impacte de la prova, Noguer apuntava que «tindrà un impacte a nivell turístic, i és que durant tota aquesta setmana tindrem a milers de persones per la ciutat, amb tot el que comporta pels establiments i els comerços de casa nostra, de la comarca i de la província».

El Centenari del club

La prova arriba en plena celebració del Centenari del CN Banyoles. De fet, s’havia d’haver celebrat el 2021, però la pandèmia el va posposar. I des del club van triar fer-lo el 2025 per tal que coincidís en els 100 anys d’història. «És el repte més gran que ha tingut mai el club», va assegurar. A banda de la competició esportiva hi ha un village, zona comercial, i ahir es va fer una cerimònia inaugural. El club local hi tindrà una setantena de representants, amb exolímpics com Andreu Canals (Barcelona, 1992) i Josep Pardàs (Moscou, 1980). La setmana que ve l’Estany acollirà un altre dels grans esdeveniments del club: la travessia de natació, que aquest any té novetats com que hi haurà dues proves masculines i femenines federades, i una de mixta per a la resta de participants.

Aquesta és la prova que ha portat més esportistes a la ciutat, una prova de foc en tots els sentits per al club

Jordi Casanova

— President del CN Banyoles

El Mundial per a veterans és la regata més gran organitzada per la Federació Internacional de Rem. Oriol Sallent, director de la competició, ha dit avui que «Gran Bretanya, amb 670 esportistes, i Espanya, amb més de 400 remers i remeres, seran els països més representats, però també n’hi ha dels Estats Units (prop de 300), Austràlia (142), Brasil (104) i Japó (75). Els competidors tenen entre 28 i 93 anys i totes les proves són en distància de 1.000 metres. La prova ha obligat a fer restriccions de mobilitat al parc de la Draga.

