Segona victòria de la pretemporada de l'Spar Girona (64-73)
Coulibaly, una de les jugadores més destacades de l'enfrontament contra el Tolosa, ha finalitzat amb 27 punts
L'Spar Girona s'ha apuntat aquest dimecres a Andorra la segona victòria de la pretemporada. No va ser tan aclaparadora com la de divendres passat a Viladecans (51-91), però Déu n’hi do. Les gironines es van imposar-se al Tolosa anant de menys a més (64-73) abans d’afrontar aquest dijous al vespre (19 h) a Platja d’Aro un nou assaig. Aquest cop serà contra el Santfeliuenc de la Lliga Challenge, en la primera actuació del nou projecte liderat per Roberto Íñiguez a les comarques gironines. El següent repte ja serà la setmana que ve: la Lliga Catalana a Tarragona (diumenge se sabrà el rival, el vencedor del duel entre el Lima Horta i el Santfeliuenc).
Íñiguez ha sortit al trofeu d’Encamp amb Holm, Quevedo, Canella, Guerrero i Coulibaly al cinc inicial. El primer quart ha estat marcat per la igualtat i ha acabat amb empat a setze. Després dels primers deu minuts l’Spar ja ha fet servir a totes les jugadores excepte Ainhoa, amb algunes molèsties, que no ha saltat a la pista. Les gironines han marxat al descans dominant de quatre (36-40) després d’un segon parcial amb Coulibaly marcant les diferències (ha anat als vestidors amb 16 punts i un parell de rebots).
L’Spar ha seguit dominant el tercer quart (49-59), amb Coulibaly enfilant-se ja als 24 punts, i Quevedo (13) i Jocyte (11) secundant-la. Les gironines han acabar imposant-se de nou (64-73) després d’un darrer parcial administrant la diferència.
Aquest dijous, l’Spar Girona tindrà un nou assaig, a Platja d’Aro (19 h), contra el Santfeliuenc. Queden molt poques entrades a la venda, que es posaran a disposició del públic a les taquilles del pavelló al preu de cinc euros. Divendres, el mateix escenari acollirà un amistós de l’equip ACB, que ve d’enlluernar contra el Joventut, davant del Barça (20.30h).
Anotadores de l’Spar Girona contra el Tolosa
- Holm (2)
- Quevedo (15)
- Canella (2)
- Guerrero (8)
- Coulibaly (27)
- Jocyte (14)
- Pendande (1)
- Badosa (2)
- Berta Ribas (2)
- Ariela Goudji
