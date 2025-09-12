El Bàsquet Girona cau a Platja d'Aro contra el Barça (77-88)
Un miler d'espectadors omplen el Palau d'Esports i Congressos
El Bàsquet Girona ha perdut aquesta nit l’amistós contra el Barça en el marc del torneig de Platja d’Aro (77-88). Un miler d’espectadors, entre ells Marc Gasol, Cayetano Pérez, Audie Norris, l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez, i diverses jugadores de l’Spar Girona (Jocyte, Quevedo, Ainhoa, Holm, Berta Ribas, Guerrero, Pendande...) han omplert el Palau d’Esports i Congressos. Els gironins han dominat fins la recta final del primer quart, i tot i arribar a perdre de 14 en el tercer (53-67), a set minuts del final Livingston els havia posat a quatre (67-71). Els de Moncho Fernández han acabat pagant la seva falta de domini en el rebot i que Livingston, Busquets i Needham han estat molt sols en l'aspecte ofensiu (quan Susinskas ha apregut ja era un pèl tard).
Aquesta pretemporada no ha calgut viatjar a la Xina per veure un amistós entre el Bàsquet Girona i el Barça. L'afició n'ha fet prou amb mitja horeta de cotxe per veure l'estrena del projecte d'aquest curs a la demarcació després de l'enlluernadora victòria de la setmana passada contra el Joventut (89-109), en un duel amb molts atractius. Moncho Fernández ha tingut les baixes de Juan Fernández (amb un esquinç al genoll) i Maxi Fjellerup (amb sobrecàrrega), mentre que Peñarroya no ha pogut disposar de Brizuela, Punter, Vesely ni Núñez. Juani Marcos, ara blaugrana, s'ha enfrontat al seu exequip, i pel bàndol gironí ha debutat Vildoza, el base argentí que l'ha substituït. La cosa tot just comença però si es pot treure alguna conclusió és que aquest Girona vol ser divertit de veure, que sap a què vol jugar i que els jugadors s'ho creuen. I això, d'entrada, ja és molt.
El Bàsquet Girona ha començat dominant (14-9 després d'un triple de Livingston en la primera pilota que tocava just saltar a la pista) fins la recta final del primer quart, quan Parra, amb dos tirs lliures, ha posat per primer cop en avantatge al Barça (20-22). Ell mateix, amb un triple, ha donat la màxima renda als de Peñarroya (20-26) després d'un parcial de 0-8. L'equip de Moncho era reconeixeible, buscava aquest joc ràpid i vertical que tant li agrada al tècnic, però el tir exterior no fluïa com a Sant Julià de Vilatorta i, per postres, el rebot ofensiu també s'escapava. Needham ha trencat el mal moment (22-26) per tancar el primer parcial.
A 7.54 pel descans Peñarroya ha fet debutar amb el primer equip a Dabone, de només 15 anys. El Barça dominava (25-30) i el Girona tenia molts problemes per anotar. Amb aquestes ha tornat a la pista Otis Livingston i entre ell, amb dos triples, i Hugues, han tornat a posar per davant els gironins (34-32). Ja li diuen, des de les xarxes socials, Ot, el Bruixot i, qui sap, si amb ell, i l'Alquimista de Pontepedriña d'entrenador, es pot viure un any històric a Fontajau. El Girona, en els darrers minuts del segon quart, ha pecat de certa precipitació en un parell d'atacs i tampoc ha pogut frenar el poder interior visitant, i el Barça ha marxat de sis (37-43, 39-45). El Barça ha arribat al descans amb un +8 (41-49), aprofitant el desconcert del Bàsquet Girona, que no acabava de trobar el rumb ni amb Ferrando ni amb Vildoza de bases.
Livingston (14) i Busquets (10) eren els líders ofensius d’un equip que trobava a faltar més punts dels interiors, també. La cosa estava encallada aquí i en la lluita pel rebot, sobretot el defensiu, i al Barça ja li anava bé, administrant un avantatge sobre els 10 punts (47-57) sense massa problemes. Fall, a tres minuts per acabar el tercer quart, posava el +14 pel Barça (53-67). Amb una agressiva defensa a tota la pista i un parell de triples de Susinskas el Girona ha retallat el marge (61-69) tot i acabar el parcial deu avall (61-71), amb 9/27 en triples.
El Bàsquet Girona ha estat viu fins els últims cinc minuts. De fet, Livinston ha deixat l'equip a 4 (67-71) en un bon inici del darrer quart. No hi ha hagut possibilitat de remuntada. Clyburn, de tres, tornava el +14 (67-81) a quatre minuts del final i allà s'ha acabat el partit. El Girona ha tingut una darrera posessió, amb setze segons, per tancar el partit per sota dels deu punts de diferència. Moncho ha demanat temps mort. La jugada no ha reeixit: Livingston ha perdut la pilota i el resultat final ha estat 77-88.
Juan Fernández pateix un esquinç al genoll dret
El pivot del Bàsquet Girona Juan Fernández pateix un esquinç del lligament lateral extern del genoll dret, segons va revelar una exploració dels serveis mèdics del Bàsquet Girona quan es va incorporar a l'equip a principis d'aquesta setmana. La lesió es va produir durant el partit de quarts de final de l’AmeriCup, disputat contra Puerto Rico amb la selecció argentina. El temps de baixa dependrà de la seva evolució en les properes setmanes i avui ja s'ha perdut el partit amistós contra el Barça a Platja d'Aro. Tampoc ha jugat Maxi Fjellerup, tot i que evoluciona favorablement de la sobrecàrrega que arrossega.
