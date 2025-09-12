Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Spar Girona, pendent de les arribades de Carter i Bibby

L'escorta disputa aquest cap de setmana a Xangai la final de les Women Series 3x3 i ja està gestionant el viatge per aterrar a Fontajau en els propers dies

Íñiguez diu que el cas de l'MVP de la temporada passada "és diferent": "ha d'acabar amb Indiana la WNBA, s'ha de veure la lesió, i anirà per més llarg"

Roberto Íñiguez donant instruccions a les jugadores durant l'Spar Girona-Santfeliuenc de dijous a Platja d'Aro

L'Spar Girona, es va poder comprovar una altra vegada per la Diada a Platja d'Aro, camina amb pas ferm a la pretemporada. Tres partits i tres victòries, però més enllà d'això, resulta significatiu l'esforç i el compromís que desprenen les jugadores. Dijous contra el Santfeliuenc (96-42), i tot i ser el segon partit en 24 hores, l'equip va sortir a totes i no va frenar fins que el cansament propi d'aquestes alçades de curs va anar afectant el físic. El projecte engresca, i més si es té en compte que encara hi falten dues peces de molt valor: Arica Carter i Chloe Bibby.

Roberto Íñiguez va parlar de totes dues dijous a la nit, al final del partit de Platja d'Aro. Sobre l'escorta, un dels reforços d'aquest estiu, procedent del Perfumerías Avenida, va dir que "ha d'acabar el darrer 3x3 i està fent gestions per venir cap aquí, tot i que el viatge l'organitza l'Azerbaidjan, el país amb el qual competeix, i potser haurà de passar abans per allà". No hi ha data d'arribada, però no seria descartable que fos la setmana que ve i, qui sap, si arriba a la Lliga Catalana de Tarragona. Aquests dies la jugadora tanca les Women Series 3x3 a Shanghai, en un torneig on també hi serà Espanya, representada per Sandra Ygueravide, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño i Vega Gimeno. Canadá, Rapid Bucharest i Letònia seran els rivals de l'equip de Carter, setè en un rànquing de vuit equips.

Les jugadores de l'Spar Girona fent pinya al final del partit de Platja d'Aro

"Un altre tema", com va apuntar Íñiguez, és Chloe Bibby, l'MVP de la temporada passada i que l'Spar ha pogut renovar. El seu equip a la WNBA, Indiana Fever, s'enfrontarà entre diumenge i dijous, si calgués tercer partit, a Atlanta Dream, a la primera ronda dels play-off, i tal com va apuntar l'entrenador, "hem d'esperar que acabi allà la temporada". Bibby, però, està lesionada. L’australiana no jugava des del 17 d’agost per una lesió al genoll esquerre i el seu equip en va anunciar la baixa pel que resta de curs fa alguns dies. "S'haurà de veure la lesió i el seu retorn anirà per més llarg", va assegurar Roberto Íñiguez. Cal recordar que la Lliga Femenina arrenca per al Bàsquet Girona el pròxim dissabte 4 d'octubre a Estepona (17.30h), i el dimecres 8 del mes que ve engega l'Eurolliga amb la visita del Gdynia a Fontajau (19.30h), dos partits que té tots els números de perdre's la millor jugadora de la temporada passada.

Oportunitat per a les joves

Sobre el partit contra el Santfeliuenc, l'entrenador del Girona va elogiar "la bona actitud i predisposició" de les jugadores perquè "no era fàcil jugar dos partits seguits, aquest ens feia por perquè el d'Andorra contra Tolosa havia sigut dur". El tècnic valora que "tothom aprofita els minuts" i es pot "practicar a pista, en situació més real, tot allò que hem anat fent als entrenaments per continuar millorant". També va apuntar que "sempre que puguem ens agrada premiar les joves com Mariona Bota (U16) i Ariela Goudji (U17)", i també va parlar de Berta Ribas, que compleix el segon curs al primer equip: "hem d'exigir-li que pot fer més coses, s'ha de treure inseguretats i sentir-se una més. A vegades m'enfado amb ella, això sí, volent el millor per a ella".

