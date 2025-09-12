L'Spar Girona, pendent de les arribades de Carter i Bibby
L'escorta disputa aquest cap de setmana a Xangai la final de les Women Series 3x3 i ja està gestionant el viatge per aterrar a Fontajau en els propers dies
Íñiguez diu que el cas de l'MVP de la temporada passada "és diferent": "ha d'acabar amb Indiana la WNBA, s'ha de veure la lesió, i anirà per més llarg"
L'Spar Girona, es va poder comprovar una altra vegada per la Diada a Platja d'Aro, camina amb pas ferm a la pretemporada. Tres partits i tres victòries, però més enllà d'això, resulta significatiu l'esforç i el compromís que desprenen les jugadores. Dijous contra el Santfeliuenc (96-42), i tot i ser el segon partit en 24 hores, l'equip va sortir a totes i no va frenar fins que el cansament propi d'aquestes alçades de curs va anar afectant el físic. El projecte engresca, i més si es té en compte que encara hi falten dues peces de molt valor: Arica Carter i Chloe Bibby.
Roberto Íñiguez va parlar de totes dues dijous a la nit, al final del partit de Platja d'Aro. Sobre l'escorta, un dels reforços d'aquest estiu, procedent del Perfumerías Avenida, va dir que "ha d'acabar el darrer 3x3 i està fent gestions per venir cap aquí, tot i que el viatge l'organitza l'Azerbaidjan, el país amb el qual competeix, i potser haurà de passar abans per allà". No hi ha data d'arribada, però no seria descartable que fos la setmana que ve i, qui sap, si arriba a la Lliga Catalana de Tarragona. Aquests dies la jugadora tanca les Women Series 3x3 a Shanghai, en un torneig on també hi serà Espanya, representada per Sandra Ygueravide, Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño i Vega Gimeno. Canadá, Rapid Bucharest i Letònia seran els rivals de l'equip de Carter, setè en un rànquing de vuit equips.
"Un altre tema", com va apuntar Íñiguez, és Chloe Bibby, l'MVP de la temporada passada i que l'Spar ha pogut renovar. El seu equip a la WNBA, Indiana Fever, s'enfrontarà entre diumenge i dijous, si calgués tercer partit, a Atlanta Dream, a la primera ronda dels play-off, i tal com va apuntar l'entrenador, "hem d'esperar que acabi allà la temporada". Bibby, però, està lesionada. L’australiana no jugava des del 17 d’agost per una lesió al genoll esquerre i el seu equip en va anunciar la baixa pel que resta de curs fa alguns dies. "S'haurà de veure la lesió i el seu retorn anirà per més llarg", va assegurar Roberto Íñiguez. Cal recordar que la Lliga Femenina arrenca per al Bàsquet Girona el pròxim dissabte 4 d'octubre a Estepona (17.30h), i el dimecres 8 del mes que ve engega l'Eurolliga amb la visita del Gdynia a Fontajau (19.30h), dos partits que té tots els números de perdre's la millor jugadora de la temporada passada.
Oportunitat per a les joves
Sobre el partit contra el Santfeliuenc, l'entrenador del Girona va elogiar "la bona actitud i predisposició" de les jugadores perquè "no era fàcil jugar dos partits seguits, aquest ens feia por perquè el d'Andorra contra Tolosa havia sigut dur". El tècnic valora que "tothom aprofita els minuts" i es pot "practicar a pista, en situació més real, tot allò que hem anat fent als entrenaments per continuar millorant". També va apuntar que "sempre que puguem ens agrada premiar les joves com Mariona Bota (U16) i Ariela Goudji (U17)", i també va parlar de Berta Ribas, que compleix el segon curs al primer equip: "hem d'exigir-li que pot fer més coses, s'ha de treure inseguretats i sentir-se una més. A vegades m'enfado amb ella, això sí, volent el millor per a ella".
