El renaixement de la UE Llagostera
Albert Viñas rescata l’històric club per afiliar-lo amb el Base Llagostera i competir a Quarta Catalana
«El meu avi ja va ser president als anys setanta i em va inculcar el sentiment» revela l’impulsor del projecte
L’estiu del 2022 la família Tarragó-Alsina, ànimes i propietaris de la UE Llagostera van decidir que ja n’hi havia prou i van vendre’s el club, que aleshores ja es deia UE Costa Brava. Enrere quedaven els records inesborrables d’una etapa plena d’èxits amb dues temporades a Segona Divisió (2014-16) i set més a la categoria de bronze. Des de llavors, la SAE ha canviat de nom dos cops (Badalona Futur i Som Maresme) i ja veurem si enguany surt a competir a Lliga Elit. Mentrestant a Llagostera, el CF Base Llagostera es va quedar com únic club. Tot va començar a canviar quan el mes de gener passat, Albert Viñas, va moure fils per recuperar el nom i l’escut de la UE Llagostera i poder-los tornar al poble. I així ha estat.
A finals d’agost es presentava el nou club, que competirà amb dos equips a Quarta Catalana (primer equip i un filial) i serà la via de sortida dels jugadors formats al Base Llagostera, gràcies a l’acord d’afiliació entre les dues entitats. La posada en escena es va fer al Municipal amb diversos expresidents i l’exjugador Aimar Moratalla, en un acte en què es van presentar les noves samarretes. El nou Llagostera, dirigit per Jordi Codina i Jordi Casanovas, va reestrenar-se al Municipal contra la Vidrerenca (2-1) i ja ha jugat un parell d’amistosos més contra l’Aro i el Guíxols.
I per què aquesta fal·lera de Viñas per recuperar la Unió Esportiva? D’on li ve? La resposta la va començar a escriure fa més de mig segle l’avi de l’Albert, en Jaume Viñas, que va ser president del Llagostera als anys setanta. «Els diumenges, havent dinat, l’avi em cridava i anàvem escopetejats cap al camp, que era de terra. Jo tenia uns quatre anys i el Llagostera competia a l’antiga Segona Regional, però per mi allò era la bomba. Em passava tota la setmana esperant que arribés el diumenge per poder anar amb l’avi a futbol». El lligam del flamant president del Llagostera amb el club, doncs, ha estat el motor que l’ha dut a moure cel i terra a través de la Federació i els dirigents del Som Maresme per recuperar l’essència de la Unió.
Antic speaker del club durant l’època de Segona A al Nou Estadi de Palamós, el sentiment llagosterenc de Vinyes és ben profund. És d’aquells que sent el club. Perquè n’hi ha pocs, però n’hi ha. «Vaig estar a Martorell i a Santa Cristina d’Aro en l’ascens a Primera Catalana, a Cerceda en l’ascens a Segona B, a Mestalla contra el València a la Copa del Rei i també a Santander en la final per pujar a Segona davant el Racing. Tot això tan gros el meu avi ja no ho va poder veure i quan vam pujar contra el Nàstic de Tarragona a Segona i en tots els partits que jugàvem a Palamós, pensava sempre, ‘avi, que content que hauries estat de veure això’».
Porter, speaker i president
Viñas, a més a més, va formar part del planter del club molts anys i fins i tot va ser convocat un cop per Oriol Alsina en un partit de Tercera a Olesa de Montserrat. «El porter titular, Santi Buendía tenia febre, i el suplent s’havia lesionat. Em van trucar de pressa i corrents i cap allà vaig anar ben cofoi». D’aquesta manera, Viñas, que estava i continuarà a l’àrea esportiva del Base, segueix els passos del seu avi Jaume i tanca un cercle que l’ha dut a ser aficionat, speaker, porter i ara president.
Gent del poble
Els objectius? «Evidentment que volem pujar, però no ens marquem cap meta ni obligació. Volem créixer i fer-ho, sobretot, amb gent del poble. Això és potser el que es va trencar una mica els darrers anys», diu Vinyes que assegura que la restauració de la Unió Esportiva ha tingut «molt bona rebuda» al Base i al poble. A l’espera del debut a la Lliga al camp del Base Vilobí, a Viñas, que treballa en una empresa de distribució de productes d’agricultura i ramaderia (Agro Quatrevi), se li gira feina. «Aquí s’ha de fer una mica de tot, ja se sap. Tresoreria, cercar patrocinadors, samarretes, el bar...», detalla. És l’essència de la UE Llagostera.
