Bàsquet
El Bisbal Bàsquet es veu les cares amb el Salou
Baixempordanesos i tarragonins inauguren la seva participació en la Copa d’Espanya enfrontant-se per segon cop en una setmana
Jaume Massana
No va quedar satisfet el conjunt d’Eric Surís en la derrota per 66 a 79 contra el CB Salou diumenge passat, però la vida ha volgut donar-li una altra oportunitat per batre als de Jesus Muñiz en la primera jornada de la Copa d’Espanya. Els gironins busquen refer-se del cop que van rebre a la Lliga Catalana, en un triangular que enfrontava al Sol Gironès Bisbal Bàsquet, el CB Salou i a l’Homs UE Mataró, vigent campió de la Lliga Catalana. Un triangular que es va endur el conjunt barceloní per “bàsquet average” després de perdre el primer partit contra el Bisbal i guanyar al Salou.
Queda clar que el potencial de l’equip d’Eric Surís li permet fer molt bon paper a la pista del Salou i la victòria contra el Mataró ho demostra, però sembla que els locals saben utilitzar el rebot ofensiu i la potència física que els caracteritza per contrarestar les virtuts del Bisbal Bàsquet. Surís, però, pensa que aquests partits venen bé per agafar ritme i que el cansament no és un impediment per fer un passet endavant i venjar-se dels tarragonins. La cita se celebra demà a les 17:30 h al Pavelló Centre Salou.
