El Bisbal Bàsquet es veu les cares amb el Salou

Baixempordanesos i tarragonins inauguren la seva participació en la Copa d’Espanya enfrontant-se per segon cop en una setmana

El Bisbal Bàsquet fent pinya al partit contra el Salou de diumenge passat

Jaume Massana

Salou

No va quedar satisfet el conjunt d’Eric Surís en la derrota per 66 a 79 contra el CB Salou diumenge passat, però la vida ha volgut donar-li una altra oportunitat per batre als de Jesus Muñiz en la primera jornada de la Copa d’Espanya. Els gironins busquen refer-se del cop que van rebre a la Lliga Catalana, en un triangular que enfrontava al Sol Gironès Bisbal Bàsquet, el CB Salou i a l’Homs UE Mataró, vigent campió de la Lliga Catalana. Un triangular que es va endur el conjunt barceloní per “bàsquet average” després de perdre el primer partit contra el Bisbal i guanyar al Salou.

Queda clar que el potencial de l’equip d’Eric Surís li permet fer molt bon paper a la pista del Salou i la victòria contra el Mataró ho demostra, però sembla que els locals saben utilitzar el rebot ofensiu i la potència física que els caracteritza per contrarestar les virtuts del Bisbal Bàsquet. Surís, però, pensa que aquests partits venen bé per agafar ritme i que el cansament no és un impediment per fer un passet endavant i venjar-se dels tarragonins. La cita se celebra demà a les 17:30 h al Pavelló Centre Salou.

